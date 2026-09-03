Liberan a Luis de Llano tras casi 24 horas detenido en la Ciudad de México

El productor Luis de Llano fue liberado este jueves 3 de septiembre, tras permanecer casi 24 horas detenido en el Centro de Sanciones Administrativas de la Ciudad de México por incumplir una sentencia a favor de Sasha Sokol.

De Llano ingresó el miércoles 2 de septiembre a las 18:13 horas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando. Su salida ocurrió el jueves a las 18:07 horas, sumando 23 horas con 54 minutos de detención.

La detención se derivó de dos medidas de apremio de 15 horas cada una, relacionadas con la negativa del productor a presentar una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol y a publicar la síntesis de la sentencia civil. Dicha sentencia fue resultado de un proceso legal que De Llano perdió contra la cantante, y el caso tuvo incluso una resolución previa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El abogado de Luis de Llano había presentado un amparo contra el arresto y cuestionó la legalidad de la medida. “El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida”, expresó el defensor ante la prensa tras la aprehensión.

De Llano salió del centro de detención antes de completar las 30 horas que contemplaban inicialmente ambas órdenes.

Afuera del ‘Torito’, reporteros esperaban su salida. Luis de Llano salió escoltado por unos veinte elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subió a un vehículo rojo que lo esperaba con su hijo y su abogado a bordo y abandonó el lugar.

El productor no hizo declaraciones a la prensa, pese a la insistencia de los medios presentes.