Liberan a Tekashi 6ix9ine de prisión tras incumplir con su libertad supervisada

De acuerdo con los registros judiciales y reportes del sistema penitenciario de Nueva York, Hernández ingresó a prisión el pasado 6 de enero. Su sentencia fue el resultado de violar los términos de su libertad supervisada, tras admitir ante la justicia conductas relacionadas con agresión y posesión de sustancias prohibidas.

Sin embargo, más allá de su salida, el foco de atención se ha centrado en una inusual afirmación del cantante sobre un encuentro dentro del penal.

El rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 6ix9ine, recuperó su libertad este viernes 3 de abril de 2026. Tras cumplir una condena de 90 días en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, el artista abandonó las instalaciones federales marcando su retorno a la vida pública con el estilo extravagante que lo caracteriza.

Fiel a su historial mediático, 6ix9ine no pasó desapercibido al cruzar las puertas del centro de detención. En sus primeras declaraciones y videos publicados en sus redes sociales oficiales tras su liberación, el rapero se mostró portando joyas con un valor estimado de 2.2 millones de dólares, señala elimparcial.com

El momento que se volvió viral en redes sociales fue la exhibición de un muñeco de Bob Esponja. Según las palabras del propio Hernández, el juguete contiene un autógrafo que obtuvo durante su reclusión.

El artista afirmó de manera explícita que el objeto fue firmado por el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien también se encuentra bajo custodia federal en el mismo complejo desde inicios de este año.

Este periodo de tres meses en prisión es el capítulo más reciente en la compleja trayectoria legal del intérprete. La violación de su libertad supervisada puso en pausa su carrera musical a principios de año, obligándolo a cumplir el tiempo total de su condena sin beneficios adicionales de salida anticipada en esta ocasión.

La salida de 6ix9ine ocurre en un momento de alta tensión informativa debido a la presencia de figuras políticas internacionales en cárceles neoyorquinas.

Usted debe considerar que, aunque el rapero celebra su libertad, su estatus legal seguirá bajo observación estrecha por parte de las autoridades federales para evitar nuevas infracciones a su conducta supervisada.

Con su deuda con la justicia saldada por este cargo específico, se espera que 6ix9ine retome sus actividades en la industria musical. No obstante, la atención pública permanece dividida entre su futuro artístico y la veracidad de sus anécdotas dentro de la prisión de Brooklyn, las cuales continúan alimentando el debate en las plataformas digitales.