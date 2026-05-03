Liberó Ticketmaster boletos para BTS, se agotaron en media hora

La liberación, informó la empresa boletera, correspondió a ajustes de producción y a la cancelación de compras que incumplieron los términos de venta. Detalló que se habilitaron aproximadamente 3 mil boletos por concierto para las presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros.

La fila para la compra de boletos para el concierto de BTS en la Ciudad México superó el medio millón de armys y solo había disponibles alrededor de 9 mil entradas, que se agotaron en media hora.

La venta se realizó únicamente en línea bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido. Cada usuario mantuvo un límite de cuatro boletos por fecha, sin cambios en los precios respecto a la venta inicial. La asignación dependió del lugar en la fila virtual, sin garantía de compra.

Ticketmaster también advirtió sobre la presencia de boletos en plataformas como Viagogo y StubHub. La empresa señaló que muchos de esos listados corresponden a ventas especulativas, en las que los vendedores ofrecen entradas que no poseen con la intención de conseguirlas después.

La recomendación es comprar únicamente en canales autorizados y verificar la información en sitios oficiales.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que los conciertos de BTS generarán una derrama económica de mil 861 millones de pesos en la capital del país.

De este monto, la venta de boletos concentrará la mayor parte de los ingresos con mil 529 millones de pesos.

El sector hotelero prevé ingresos por 294 millones 586 mil pesos ante la llegada de turistas nacionales y extranjeros, mientras que el consumo en alimentos y servicios generará alrededor de 37 millones 670 mil pesos, señala elfinanciero.com.

La afluencia de miles de asistentes impactará de forma directa a distintos sectores comerciales, entre ellos restaurantes, cafeterías, bares, transporte, tiendas de conveniencia, comercios de souvenirs y agencias de viajes, especialmente en zonas cercanas al Estadio GNP Seguros y corredores turísticos de la CDMX.

La Canaco señaló que este tipo de eventos fortalece la actividad económica de la ciudad y la posiciona como sede de espectáculos internacionales, además de generar beneficios en toda la cadena de valor del sector comercio y servicios.