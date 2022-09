Lidera Bad Bunny nominaciones a los Latin Grammy 2022

La Academia Latina de Grabación anunció su lista de nominados para la entrega del Latin Grammy, que se realizará el 17 de noviembre el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, en su edición 23.

Como era de esperarse, el auténtico protagonista de las principales categorías fue Bad Bunny, con 10 nominaciones en total, dos de ellas en las categorías más especiales del evento: Álbum del año y Grabación del año.

Puerto Rico también tiene representación, no solo con Bad Bunny, también figura Rauw Alejandro, quien es uno de los principales candidatos a llevarse el premio de Grabación del año por su tema junto a Shakira por Te Felicito. Por otro lado, otra de las protagonistas es Christina Aguilera, quien ha vuelto a la música después de veinte años. Xtina tiene siete nominaciones junto a Jorge Drexler y Rosalía.

Camilo, el colombiano, tiene seis nominaciones, mientras que en el apartado de productores, Edgar Barrera tiene nueve nominaciones, desmarcándose así de Jorge Luis Chacín, Julio Reyes Copello y Tainy con siete.

Este año, la Academia recibió en total 18 mil trabajos para evaluar y clasificarlos en 53 categorías.

“Son 18 mil piezas que tienen que ser clasificadas, escuchadas y posteriormente votadas. No hay duda de que la cantidad de talento que hay allá afuera es impresionante. Durante la pandemia tuvimos 20 mil porque obviamente durante la pandemia los artistas se quedaban en el estudio y no estaban de gira, porque bien que mal ya están en plena actividad. Entonces esto, la verdad, a mí me entusiasma muchísimo, porque quiere decir que la creatividad y el trabajo intenso continúa por parte de la comunidad artística”, dijo Manuel Abud, presidente de los Latin Grammy, en una entrevista a CNN.