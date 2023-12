Hace apenas unos días, los premios otorgados por la Broadcast Film Critics Association, los Critics Choice Awards dieron a conocer los nominados en televisión y ahora es el turno de las categorías dedicadas a las producciones más destacadas del cine.

En las nominaciones de televisión fue The Morning Show, la producción que encabezó las nominaciones al colocar su nombre en seis categorías diferentes; le sigue Succession con 5, luego Abbott Elementary, The Bear, Beef, Lessons In Chemistry, Loki, Reservation Dogs y A Small Light con 4 cada uno.

El fenómeno taquillero del año, que ha superado las marcas de otras exitosas cintas como Everything Everywhere All at Once (2022) y The shape of water (2017) que registraron 14 nominaciones, mientras que Barbie ha sido nominada en 18 categorías.