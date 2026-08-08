Lidera Belinda la lista de ‘Los 50 más bellos del 2026’ de People en Español

Este, en definitiva, es el año de Belinda, ya que a los éxitos profesionales que ha acumulado se suma que lidera la lista de ‘Los 50 más bellos’ de 2026 de la revista People en Español.
La lista, que cada año resalta tanto el éxito como la belleza física de estrellas de la industria latina, también colocó en posiciones destacadas a la colombiana Karol G, la actriz dominicana Zoe Saldaña, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el basquetbolista mexicano Karim López.
La publicación, que describió a la artista mexicana nacida en España como “imparable” y con “buen sentido del humor”, destacó sus proyectos de este año, como su rol protagónico en Carlota, la próxima serie histórica de HBO sobre la homónima emperatriz de México, y su tema Por ella, relacionado con el Mundial de futbol.
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Apenas hace unas semanas, Beli fue tema de conversación debido a que fue elegida por Disney-Pixar para prestar su voz a la villana de Toy Story 5, con el personaje de Lilypad, por lo que su carrera se amplió a otros horizontes, detalla vanguardia.com
“Los pensamientos, la energía, los valores, la educación, para mí todo eso es belleza y me fijo cada vez más en esos detalles, y esos detalles hacen que una persona sea bella por dentro y por fuera”, comentó la también actriz de 36 años a la revista sobre su nombramiento.
En su sección sobre música, People en Español escogió como la más destacada a la colombiana Karol G, seguida por la mexicana Danna Paola, el puertorriqueño Luis Fonsi, el colombiano Feid y el cubano Cimafunk.
En la categoría de actuación, la dominicana Zoe Saldaña lidera la lista, por encima de la mexicana Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, además del brasileño Marcus Ornellas, Jennifer López y la colombiana Danna García.
Mientras que en la clasificación de televisión o presentadores de pódcasts aparece en primer lugar Dayanara Torres, Miss Universo en 1993, seguida por el conductor venezolano Rodner García, la colombiana Carmen Villalobos, la puertorriqueña Karla Monroig y el cubano William Valdés.