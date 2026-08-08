Lidera Belinda la lista de ‘Los 50 más bellos del 2026’ de People en Español

Este, en definitiva, es el año de Belinda, ya que a los éxitos profesionales que ha acumulado se suma que lidera la lista de ‘Los 50 más bellos’ de 2026 de la revista People en Español.

La lista, que cada año resalta tanto el éxito como la belleza física de estrellas de la industria latina, también colocó en posiciones destacadas a la colombiana Karol G, la actriz dominicana Zoe Saldaña, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el basquetbolista mexicano Karim López.

La publicación, que describió a la artista mexicana nacida en España como “imparable” y con “buen sentido del humor”, destacó sus proyectos de este año, como su rol protagónico en Carlota, la próxima serie histórica de HBO sobre la homónima emperatriz de México, y su tema Por ella, relacionado con el Mundial de futbol.