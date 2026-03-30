$!Lidera BTS las listas globales del Billboard

A 10 días de haber lanzado su sexto álbum de estudio Arirang, BTS ocupa 9 de los 10 primeros puestos del Billboard Global 200 y el Top 10 completo del Global Excl. US. La banda surcoreana que integran RM, Jin, Suga, J.Hope, V, Jimin y Jungkook, obtuvo oficialmente su séptima canción en el puesto No.1 del Billboard Hot 100 con “Swim”, el álbum Arirag también debuta debuta el No.1 del Billboard 200. De acuerdo con Billboard.com, “Swim”, de BTS tuvo un comienzo espectacular, alcanzando el número 1 en la lista Billboard Hot 100. La canción se convirtió en el séptimo número uno en la carrera del supergrupo de pop surcoreano y el primero desde 2021; al año siguiente, el septeto anunció un receso.

“Swim” pertenece a ARIRANG , el primer álbum de estudio de BTS con material nuevo desde 2020. El disco debuta en lo más alto de la lista Billboard 200, donde también se convierte en el séptimo número 1 del grupo, después de “Love Yourself: Tear”, “Love Yourself: Answer”, “Map of the Soul: Persona”, “Map of the Soul: 7”, “Be”, y el álbum recopilatorio “Proof”. Este listado clasifica los discos más populares de la semana en Estados Unidos, medidos por unidades equivalentes de placas, que incluyen ventas de álbumes físicos, equivalentes a pistas y a reproducciones en streaming. “Arirang” debutó con 641 mil unidades equivalentes de álbum, la mejor semana para un disco de un grupo desde que la lista comenzó a medir las ventas por unidades en diciembre de 2014. BTS sigue ostentando el récord de más números uno en el Hot 100 entre grupos desde que lo alcanzó por primera vez con “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” junto a Jawsh 685 y Jason Derulo en octubre de 2020. De hecho, BTS tiene la mayor cantidad de números uno entre grupos en casi medio siglo, desde que los Bee Gees lograron sus nueve primeros puestos en las listas entre 1971 y 1979, de acuerdo con Billboard.com.