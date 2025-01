Lidera Carín León nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2025

El embajador global de la Música Mexicana, Carín León, se convierte en el artista masculino más nominado a la 37ª entrega anual de Premio Lo Nuestro, dio a conocer hoy Univision.

La estrella multiplatino figura en 10 categorías de los premios, entre ellas, Artista del año, Álbum del año por su disco ganador del Latin Grammy 2024 Boca Chueca Vol. 1, y Canción del año por su hit global Primera Cita.

Las categorías en las que Carín León se disputa el Premio Lo Nuestro son.

-Artista Premio Lo Nuestro Del Año.

-Canción del Año por Primera Cita.

-Álbum del Año por Boca Chueca, Vol 1.

-Colaboración “Crossover” Del Año” por It Was Always You (Siempre Fuiste Tú) junto a Leon Bridges.

- La Mezcla Perfecta del Año por Una Vida Pasada junto a Camilo.

-Canción del Año - Tropical por Una Vida Pasada junto a Camilo.

-Artista Masculino del Año - Música Mexicana.

-Canción del Año - Música Mexicana por Primera Cita.

-Canción Mariachi/Ranchera del Año por Lamentablemente con Pepe Aguilar.

-Álbum del Año - Música Mexicana por Boca Chueca, Vol 1.

Estas son las primeras nominaciones de Carín en un año que pinta extraordinario. En febrero, el originario de Hermosillo buscará conquistar su primer Grammy. Su disco Boca Chueca, Vol. 1 se disputa el gramófono dorado al Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano).

Posteriormente, Carín se dirigirá a Chile para su debut en el reconocido Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El rugido del león domará al monstruo de la Quinta Vergara con un impresionante repertorio que lo ha llevado a ser el embajador indiscutible de la Música Mexicana ante el mundo.

Carín escribirá otra página en el libro de historia musical al presentarse por primera vez en el Rodeo Houston que se realizará en el NRG Stadium el 9 de marzo donde batió récords al vender 70 Mil boletos en solo horas.

Además de ser parte del legendario Festival Bottle Rock en Napa Valley donde comparte cartel con artistas internacionales como Justin Timberlake y Greenday además de estar presente en el Festival La Onda by Bottle Rock un fin de semana después.

Los fans tendrán la oportunidad de votar por Carín León en la página web oficial de Premio Lo Nuestro hasta el martes 4 de febrero. La ceremonia se transmitirá por Univision y ViX el jueves 20 de febrero desde el Kaseya Center de Miami.