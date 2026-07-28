Lidera Carín León nominaciones en los Premios Juventud 2026 con nueve candidaturas

Carín León continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música mexicana. Recientemente se anunció que el intérprete sonorense es el artista con más nominaciones en la edición 2026 de los Premios Juventud, al obtener nueve candidaturas.
La ceremonia, organizada por Univision, celebrará su edición número 23 el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, marcando la segunda ocasión en que los premios se realizan fuera de Estados Unidos.
El cantante de Hermosillo, Sonora, buscará llevarse el reconocimiento en las siguientes categorías, de acuerdo a elimparcial.com
-Artista Premios Juventud Masculino.
-Mi Track Favorito, por Me Está Doliendo, junto a Alejandro Fernández.
-Álbum del Año, por Palabra De To’s (Seca).
-Colaboración OMG, por We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil, con Bon Jovi.
-La Mezcla Perfecta, por A Medio Vivir, junto a Ricky Martin.
-Mejor Tour, por De Sonora, para el mundo.
-Mejor Canción Pop Rock, por Vivir Sin Aire, con Maná.
-Mejor Fusión Música Mexicana, por Déjame Dormir, junto a Codiciado.
-Mejor Álbum Música Mexicana, nuevamente por Palabra De To’s (Seca).
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Con estas nuevas nominaciones, Carín León alcanza un total de 33 nominaciones a Premios Juventud a lo largo de su carrera.
La edición 2026 de los premios se celebrará en la Costa del Sol, en Marbella, España, el próximo 3 de septiembre. Los seguidores del cantante podrán apoyar a sus artistas favoritos, ya que las votaciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto.
Un año histórico para el cantante sonorense. Además del reconocimiento en Premios Juventud, Carín León atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con su MUDA Tour Norteamérica 2026.
La gira ya lo llevó a escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Nu Stadium de Miami, donde se convirtió en el primer artista en presentarse y agotar las entradas en el estadio del Inter Miami.
En agosto también viajará a Japón para participar en el Summer Sonic Festival 2026, tanto en Osaka como en Tokio, donde además será el encargado de la curaduría del Beach Stage, seleccionando personalmente a Latin Mafia y Paloma Morphy como parte del cartel.
El 15 de agosto, Carín León se convertirá en el primer artista mexicano en encabezar un festival musical en Tokio, un nuevo logro para la música mexicana en el extranjero.
Semanas después iniciará una serie de siete conciertos en la Sphere de Las Vegas, convirtiéndose en el primer artista latino en ofrecer una residencia en el innovador recinto, donde varias fechas ya registran sold out.
Con una agenda internacional cada vez más sólida y siendo el artista más nominado de Premios Juventud 2026, Carín León reafirma el gran momento que vive su carrera y el alcance mundial que ha conseguido la música regional mexicana.