Lidera Carín León nominaciones en los Premios Juventud 2026 con nueve candidaturas

Carín León continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música mexicana. Recientemente se anunció que el intérprete sonorense es el artista con más nominaciones en la edición 2026 de los Premios Juventud, al obtener nueve candidaturas.

La ceremonia, organizada por Univision, celebrará su edición número 23 el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, marcando la segunda ocasión en que los premios se realizan fuera de Estados Unidos.

El cantante de Hermosillo, Sonora, buscará llevarse el reconocimiento en las siguientes categorías, de acuerdo a elimparcial.com

-Artista Premios Juventud Masculino.

-Mi Track Favorito, por Me Está Doliendo, junto a Alejandro Fernández.

-Álbum del Año, por Palabra De To’s (Seca).

-Colaboración OMG, por We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil, con Bon Jovi.

-La Mezcla Perfecta, por A Medio Vivir, junto a Ricky Martin.

-Mejor Tour, por De Sonora, para el mundo.

-Mejor Canción Pop Rock, por Vivir Sin Aire, con Maná.

-Mejor Fusión Música Mexicana, por Déjame Dormir, junto a Codiciado.

-Mejor Álbum Música Mexicana, nuevamente por Palabra De To’s (Seca).