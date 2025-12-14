Lidera Expreso Polar el top de las películas más vistas en HBO en México este diciembre

Las tendencias de este viernes 12 de diciembre de 2025 muestran que el público mexicano mantiene gustos variados que abarcan desde cine familiar hasta terror sobrenatural y comedias románticas. Entre todos los títulos disponibles, una película navideña destaca como la favorita nacional.

En México, HBO consolida una vez más su dominio gracias a una combinación de producciones locales e internacionales que han logrado capturar el interés de millones de espectadores.

La cinta animada dirigida por Robert Zemeckis vuelve a colocarse en el primer sitio de la plataforma en plena temporada decembrina. Su trama plantea una pregunta irresistible: ¿qué ocurre cuando un niño escéptico aborda un tren mágico rumbo al Polo Norte en víspera de Navidad?.

Expreso Polar propone una historia donde la magia y la duda conviven, llevando al espectador por un viaje emocional que conecta con la nostalgia infantil.

El joven protagonista, que comienza sin creer en Santa Claus, experimenta una travesía transformadora que lo confronta con sus inseguridades y lo invita a redescubrir la fe en lo extraordinario.

La película destaca por su animación con captura de movimiento, una técnica que en su momento generó opiniones divididas, pero que hoy se aprecia por el nivel de detalle aplicado a paisajes nevados, iluminación y diseño del emblemático tren que guía la aventura.

A esto se suma la banda sonora de Alan Silvestri, cuyo trabajo potencia cada escena y envuelve al espectador en emociones que refuerzan el tono navideño. Entre notas suaves, coros y melodías evocadoras, la música se convierte en un acompañante central en la experiencia visual.

Si bien algunos críticos señalan que la animación puede sentirse rígida o distante, el filme supera esas observaciones gracias a la calidez de su mensaje: la magia existe para quienes están dispuestos a creer. Por ello, su impacto perdura cada diciembre y explica por qué vuelve a dominar preferencias en HBO México.

Además de Expreso Polar, estas son las producciones que completan la lista de títulos más vistos en México. El ranking confirma la diversidad de gustos de la audiencia mexicana.

Guadalupe Reyes, Betty la fea: La historia continúa, Noviembre dulce, Devuélvemela, El bebé jefazo 2: Negocios de familia, y ¡Qué despadre!.