Espectáculos
|
Premios

Lidera ‘Una batalla tras otra’ nominaciones a los Premios BAFTA

La cinta de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio alcanzó 14 nominaciones, seguida de Sinners con 13, los premios BAFTA se realizarán el 22 de febrero en Londres
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/01/2026 12:29
27/01/2026 12:29

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión dio a conocer la lista completa de nominados a los premios BAFTA en su 79 edición.

Una batalla tras otra sigue siendo la favorita de la crítica especializada, pues una vez más es la producción más nominada en una premiación. La cinta de Paul Thomas Anderson alcanzó 14 nominaciones a los premios de la Academia Británica.

Sinners le sigue muy de cerca con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, entre otras.

En la lista de las películas más nominadas en esta 79 edición de los BAFTA le siguieron Hamnet y Marty Supreme, con once nominaciones; Frankenstein y Sentimental Value, con ocho cada una, además de I Swear y Bugonia, con cinco.

De las 220 películas que se presentaron inicialmente al galardón, 82 lograron ser preseleccionadas y tan solo 46 han recibido nominaciones.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, detalla milenio.com

Aquí la lista de nominados a los Premios BAFTA 2026

MEJOR PELÍCULA

Hamnet

Marty Supreme

$!Sinners comptite por mejor película.
Sinners comptite por mejor película.

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

MEJOR DIRECTOR

Yorgos Lanthimos/Bugonia

Chloé Zhao/Hamnet

Josh Safdie/Marty Supreme

Paul Thomas Anderson/One Battle After Another

Joachim Trier/Sentimental Value

Ryan Coogler/Sinners

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley/Hamnet

$!Emma Stone compite por mejor actriz por Bugonia.
Emma Stone compite por mejor actriz por Bugonia.

Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson/ Song Sung Blue

Chase Infiniti/ One Battle After Another

Renate Reinsve/ Sentimental Value

Emma Stone/ Bugonia

MEJOR ACTOR

Robert Aramayo/ I Swear

Timothée Chalamet/ Marty Supreme

$!Timothée Chalamet fue nominado por su actuación en Marty Supreme.
Timothée Chalamet fue nominado por su actuación en Marty Supreme.

Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another

Ethan Hawke/Blue Moon

Michael B. Jordan/ Sinners

Jesse Plemons/Bugonia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Odessa A’zion/Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value

Wunmi Mosaku/ Sinners

$!Teyana Taylor.
Teyana Taylor.

Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor/ One Battle After Another

Emily Watson/Hamnet.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio Del Toro/ One Battle After Another

Jacob Elordi/ Frankenstein

Paul Mescal/ Hamnet

$!Jacob Elordi es nominado a mejor actor de reparto por Frankenstein.
Jacob Elordi es nominado a mejor actor de reparto por Frankenstein.

Peter Mullan/ I Swear

Sean Penn/One Battle After Another

Stellan Skarsgår/Sentimental Value

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

I Swear

Marty Supreme

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

MEJOR GUION ADAPTADO

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

One Battle After Another

Pillion

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

MEJOR MÚSICA

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

MEJOR FOTOGRAFÍA

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

MEJOR EDICIÓN

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Elio

Little Amélie

Zootopia 2

MEJOR DOCUMENTAL

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

#Premios
#Leonardo DiCaprio
#Michael B. Jordan
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube