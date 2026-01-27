Lidera ‘Una batalla tras otra’ nominaciones a los Premios BAFTA

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión dio a conocer la lista completa de nominados a los premios BAFTA en su 79 edición.

Una batalla tras otra sigue siendo la favorita de la crítica especializada, pues una vez más es la producción más nominada en una premiación. La cinta de Paul Thomas Anderson alcanzó 14 nominaciones a los premios de la Academia Británica.

Sinners le sigue muy de cerca con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, entre otras.