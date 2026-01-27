Lidera ‘Una batalla tras otra’ nominaciones a los Premios BAFTA

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión dio a conocer la lista completa de nominados a los premios BAFTA en su 79 edición.
Una batalla tras otra sigue siendo la favorita de la crítica especializada, pues una vez más es la producción más nominada en una premiación. La cinta de Paul Thomas Anderson alcanzó 14 nominaciones a los premios de la Academia Británica.
Sinners le sigue muy de cerca con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, entre otras.
En la lista de las películas más nominadas en esta 79 edición de los BAFTA le siguieron Hamnet y Marty Supreme, con once nominaciones; Frankenstein y Sentimental Value, con ocho cada una, además de I Swear y Bugonia, con cinco.
De las 220 películas que se presentaron inicialmente al galardón, 82 lograron ser preseleccionadas y tan solo 46 han recibido nominaciones.
La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, detalla milenio.com
Aquí la lista de nominados a los Premios BAFTA 2026
MEJOR PELÍCULA
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
MEJOR DIRECTOR
Yorgos Lanthimos/Bugonia
Chloé Zhao/Hamnet
Josh Safdie/Marty Supreme
Paul Thomas Anderson/One Battle After Another
Joachim Trier/Sentimental Value
Ryan Coogler/Sinners
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley/Hamnet
Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson/ Song Sung Blue
Chase Infiniti/ One Battle After Another
Renate Reinsve/ Sentimental Value
Emma Stone/ Bugonia
MEJOR ACTOR
Robert Aramayo/ I Swear
Timothée Chalamet/ Marty Supreme
Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another
Ethan Hawke/Blue Moon
Michael B. Jordan/ Sinners
Jesse Plemons/Bugonia
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Odessa A’zion/Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas/ Sentimental Value
Wunmi Mosaku/ Sinners
Carey Mulligan/ The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor/ One Battle After Another
Emily Watson/Hamnet.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio Del Toro/ One Battle After Another
Jacob Elordi/ Frankenstein
Paul Mescal/ Hamnet
Peter Mullan/ I Swear
Sean Penn/One Battle After Another
Stellan Skarsgår/Sentimental Value
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
I Swear
The Secret Agent
MEJOR GUION ADAPTADO
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Pillion
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA
It Was Just an Accident
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
MEJOR MÚSICA
Frankenstein
MEJOR FOTOGRAFÍA
Train Dreams
MEJOR EDICIÓN
F1
A House of Dynamite
MEJOR PELÍCULA ANIMADA
Elio
Little Amélie
Zootopia 2
MEJOR DOCUMENTAL
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor