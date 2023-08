-La jumpa (Arcángel + Bad Bunny)

-Llévame viento (Natalia Lafourcade)

-La bachata (Manuel Turizo)

-Monotonía (Shakira + Ozuna)

-Provenza (Karol G)

-Sudaka (Dante + Trueno)

-This is not America (Residente + Ibeyi)

-Tití me preguntó (Bad Bunny)

-Villano Antillano: ‘Bzrp music sessions, Vol. 51′ (Bizarrap + Villano Antillano)

Promesa musical del año

-Aitana

-Guitarrica de la fuente

-Humbe

-Kevin Kaarl

-Omar Apollo

-Omar Montes

-Peso Pluma

-Silvana Estrada

-Trueno

-Villano Antillano

-Yahritza y su Esencia

-Young Miko

Video Clip de Año

-Arrancármelo (WOS)

-Canción desaparecida’ (Juanes + Mabiland)

-Mil y una noches (Guitarricadelafuente)

-Ojitos lindos (Bad Bunny + Bomba Estéreo)

-Provenza (Karol G)

-Saoko (Rosalía)

-Solo por ser indios Official animated video (A.N.I.M.A.L. + Juanes)

-Sudaka (Dante + Trueno)

-Te quería (Lido Pimienta)

-Tenemos que hablar (Juan Pablo Vega + Ximena Sariñana)

-This is not America (Residente + Ibeyi)

-Where She Goes (Bad Bunny)

Productor/a musical del año

-Arca

-Bizarrap

-Carles Campón Brugada

-Edgar Barrera

-Juan Pablo Vega

-Mag

-Natalia Lafourcade

-Ovy on the Drums

-Rosalía

-Raül Refree

-Sebastián Krys

-Tainy

Cine y Series

Largometraje de ficción del año

-1976: Chile

-Alcarrás: España 2022

-Argentina 1985 (2022)

-As bestas: España (2022)

-Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades: México (2022)

-Competencia oficial: España (2022)

-Huesera: México (2022)

-La extorsión: Argentina (2023)

-La jauría: Colombia 2022

-El amor después del amor: Argentina (2023)

-Hasta el cielo: España (2023)

Director del año

-Alejandro González Iñárritu - Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

-Alejandro Loayza Grisi - Utama

-Andrés Ramírez Pulido - La jauría

-Carla Simón - Alcarràs

-Francisca Alegría - La vaca que cantó una canción sobre el futuro

-Laura Baumeister - La hija de todas las rabias

-Laura Mora Ortega - Los reyes del mundo

-Gastón Duprat, Mariano Cohn - Competencia oficial

-Santiago Mitre - Argentina 1985

Largometraje documental del año

-El eco - México 2023

-Mi país imaginario - Chile 2022

-Una mirada honesta - Argentina 2022

- Si Dios fuera mujer - Colombia 2022

-Sintiéndolo mucho - España 2022