Lideran Bad Bunny, y Ca7riel & Paco Amoroso, nominaciones al Latin Grammy 2025

El 13 de noviembre, los Premios Latin Grammy 2025 llegarán al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, destacando presentaciones de Bad Bunny, Karol G y otros artistas de primera, celebrando una edición 26, a lo mejor de la música latina.
En esta edición, Bad Bunny encabeza la lista con 12 nominaciones por Debí Tirar Más Fotos, quien de igual manera pondrá a gozar al público con una presentación especial.
Su éxito resalta el impacto del reggaetón y la música urbana aquí. Sin embargo, los productores Tainy y MAG no fueron considerados para Productor del Año, lo que ha causado comentarios en la industria.
Bad Bunny lidera la lista con 12 nominaciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaeton, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Canción de Raíces y Mejor Video Musical Versión Corta.
Los premios cubren trabajos desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025. El 17 de septiembre se anunciaron los nominados. El dúo CA7RIEL y Paco Amoroso, con 10 nominaciones, también se presentarán, mostrando cómo el grupo de nominados se está expandiendo más allá de plazas fuertes como México y Puerto Rico.
Karol G, nominada para Grabación y Canción del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido, se presentará, fortaleciendo su reputación como una de las artistas femeninas más importantes. La colombiana recibió tres nominaciones, incluyendo también Mejor Canción Tropical.
Ca7riel & Paco Amoroso obtuvieron 10 nominaciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Canción Alternativa, Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga.
Entre los artistas ya anunciados están Rauw Alejandro, Carlos Santana y Gloria Estefan. Raphael, Persona del Año 2025, se presentará, mezclando leyendas con nuevo talento.
El evento contará también con la presencia de Fuerza Regida, Chuwi, Marco Antonio Solís, entre otros, mostrando estilos desde regional mexicano hasta pop.
Los presentadores Maluma y Roselyn Sánchez prometen una noche entretenida, con Sánchez subiendo al escenario por octava vez y Maluma adelantando una presentación sorpresa.
Los Latin Grammy, que ahora tienen 60 categorías, han sido prominentes desde el 2000. Su objetivo es abordar la falta de reconocimiento para la música latina en los Grammy principales. Este año se introducen Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.
En 2025, la Academia Latina de la Grabación celebra sus 25 años. Los miembros votantes recibieron invitaciones a la Academia de la Grabación para mejorar la diversidad y posiblemente influir en las categorías de los Grammy.
La Academia honra al ícono español Raphael como Persona del Año, mientras que otros como Susana Baca y Enrique Bunbury reciben premios a la Trayectoria.