Lideran Bad Bunny, y Ca7riel & Paco Amoroso, nominaciones al Latin Grammy 2025

El 13 de noviembre, los Premios Latin Grammy 2025 llegarán al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, destacando presentaciones de Bad Bunny, Karol G y otros artistas de primera, celebrando una edición 26, a lo mejor de la música latina.

Su éxito resalta el impacto del reggaetón y la música urbana aquí. Sin embargo, los productores Tainy y MAG no fueron considerados para Productor del Año, lo que ha causado comentarios en la industria.

Bad Bunny lidera la lista con 12 nominaciones, incluyendo Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaeton, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Canción de Raíces y Mejor Video Musical Versión Corta.