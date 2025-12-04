Lideran Bad Bunny y Taylor Swift, la lista de los artistas más escuchados en Spotify

El gran protagonista del Top 10 de artistas más escuchados durante 2025 en Spotify es Bad Bunny, quien alcanzó 19 mil 800 millones de reproducciones globales, coronándose como el artista más escuchado del planeta.

Spotify lanzó su conteo anual, Wrapped 2025 , el tradicional resumen que revela los hábitos de escucha de más de 700 millones de usuarios y la lista de los artistas más escuchados durante 2025, entre quienes destacan Bad Bunny y Taylor Swift, así como el mexicano Peso Pluma y la colombiana Karol G.

El gran protagonista del Top 10 de artistas más escuchados durante 2025 en Spotify es Bad Bunny, quien alcanzó 19 mil 800 millones de reproducciones globales, coronándose como el artista más escuchado del planeta, detalla quien.com

Lista de posiciones

1.- Bad Bunny

2.- Taylor Swift

3.- The Weeknd

4.- Drake

5.- Billie Eilish

6.- Kendrick Lamar

7.- Bruno Mars

8.- Ariana Grande

9.- Arijit Singh

10.- Fuerza Regida

Bad Bunny consolidó su liderazgo en 2025 con temas como DtMF, Baile Inolvidable y NuevaYol, todos incluidos en su álbum Debí Tirar Más Fotos, que se convirtió en el más reproducido del planeta.

Este disco no solo impulsó el dominio del artista puertorriqueño en streams, sino que también inspiró su gira mundial homónima en 2025, que generó un impacto económico de más de 400 millones de dólares en Puerto Rico a través de su residencia No me quiero ir de aquí, con 31 fechas en El Choliseo, que atrajeron a cerca de 600 mil espectadores y elevaron el pronóstico de crecimiento económico de la isla al 0.4 por ciento según estimaciones de Moody Analytics.

Bad Bunny generó más de 85 millones de dólares en regalías digitales durante 2025, gracias a su volumen de reproducciones y giras internacionales, incluyendo donaciones parciales de su tour Debí Tirar más Fotos a la Good Bunny Foundation para apoyar comunidades hispanas a través de arte y educación.

Taylor Swift, por su parte, brilló con su duodécimo álbum The Life of a Showgirl, lanzado el 3 de octubre de 2025 y grabado en parte durante la etapa europea de su gira, que rompió récords de ventas y reproducciones con tracks producidos por Max Martin y Shellback, enfocados en un pop comercial masivo.

Este álbum surgió directamente de la inspiración de su monumental The Eras Tour, que concluyó el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver con 149 shows en 51 ciudades a lo largo de cinco continentes, generando más de 2 mil 200 millones de dólares en ingresos —la gira más lucrativa de la historia según Pollstar— y estableciendo seis récords Guinness, incluyendo el de mayor asistencia en un tour (más de 10 millones de fans).

Taylor Swift, aunque segunda en streams, lideró en ingresos por conciertos, con más de 2 mil 200 millones de dólares recaudados en The Eras Tour, considerada la gira más lucrativa de la historia.