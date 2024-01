La ceremonia de entrega de premios es uno de los eventos más seguidos por el público, y la edición 96 de los premios no es una excepción, por lo tanto, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado a conocer a todos los nominados en cada una de las categorías participantes.

Poor things, de Yorgos Lanthimos, tiene 11 nominaciones y Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna) , de Martin Scorsese, cuenta con 10 nominaciones, entre ellas a Mejor película, Mejor director Mejor actor (Leonardo Dicaprio), Mejor actriz (Lily Gladstone), entre otras.

- The Zone of Interest

- Killers of the Flower Moon

-The Holdovers

-Anatomy of a Fall

- Killers of the Flower Moon (Rodrigo Prieto)

Mejor Actriz de Reparto

-Emily Blunt

-Danielle Brooks

-America Ferrera

-Jodie Foster

-Da’vine Joy Randolph

Mejor actor en un papel secundario

-Sterling K.Brown

-Robert De Niro

-Robert Downey Jr

-Ryan Gosling

-Mark Ruffalo

Mejor Cinematografía

-El Conde

-Killers of the Flower Moon

-Maestro

-Oppenheimer

-Poor Things

Mejores efectos visuales

-The Creator

-Godzilla Minus One

-Guardians of the Galaxy Vol.3

-Mission Imposible

-Dead Reckoning Part I

-Napoleon

Mejor película animada

-The Boy and the Heron

-Elemental

-Nimona

-Robot Dreams

-Spider-man: Across the Spider-verse

Mejor Película Internacional

-Io Capitano (Italia)

-Perfect Days (Japón)

-Society of the Snow (España)

-The Teachers’ Lounge (Alemania)

-The Zone of Interest (Reino Unido)

Mejor Banda Sonora

-American Fiction

-Indiana Jones and the Dial of Destiny

-Killers of the Flower Moon

-Oppenheimer

-Poor Things

Mejor guion original

-Anatomy of a fall

-The Holdovers

-Maestro

-May December

-Past Lives

Mejor diseño de vestuario

-Barbie (Jacqueline Durran)

-Killers of the Flower Moon (Jacqueline West)

-Napoleon (David Crossman & Janty Yates)

-Oppenheimer (Ellen Mirojnick)

-Poor Things (Holly Waddington)