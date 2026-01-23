$!Lideran Scarlett Johansson y Cate Blanchet campaña contra el abuso de la IA

En el caso de Scarlett Johansson, ella no es ajena al tema de los peligros que puede conllevar la IA para el mundo del cine. De acuerdo con Variety, en noviembre de 2023 demandó a una aplicación de inteligencia artificial que usó su nombre y una imagen similar a ella para un anuncio online sin la autorización de la actriz.

Las actrices más famosas dentro de la lista de firmas son Scarlett Johansson y Cate Blanchet.

Ha nacido una nueva iniciativa en Hollywood llamada Stealing isn’t innovation (“Robar no es innovación”) que ha sido firmada por más de 700 artistas que buscan exponer y detener el uso elementos con derechos de autor por diferentes inteligencias artificiales sin tener los permisos adecuados.

De igual manera, Scarlett Johansson reclamó a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, por usar como inspiración para su chatbot llamado Sky la voz de la actriz en la película Her , que cuenta la historia de un escritor que se enamora del sistema operativo de su computadora, detalla quien.com

En cuanto a Cate Blanchet, en 2025 fue una de los 400 cineastas, actores, guionistas y músicos que firmaron una carta pública dirigida a la Oficina de Política Científica y Tecnológica del gobierno de Donald Trump donde, según Variety, se pedía que no haya retrocesos en las protecciones de derechos de autor para beneficiar a compañías de IA.

“La comunidad creativa de América es la envidia del mundo y crea trabajos, crecimiento económico y exporta. Pero en lugar de respetar y proteger este activo valioso, algunas de las compañías más grandes de tecnología, muchas apoyadas por capital privado y otras por financiadores, están usando el trabajo de creadores americanos para construir plataformas de IA sin su autorización o sin seguir la ley de derechos de autor”.

De acuerdo con el sitio web oficial de Stealing isn’t innovation, este proyecto es organizado por Human Artistry Campaign, una coalición internacional conformada por más de 180 grupos que buscan fomentar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. La campaña describe el problema de la siguiente manera.

El mensaje principal que buscan transmitir Stealing isn’t innovation y los artistas, actores, creadores y escritores que han apoyado esta iniciativa, es que “robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo – fácil y sencillo”

Stealing isn’t innovation deja en claro que su intención no es eliminar las plataformas de IA, sino, lograr acuerdos con ellas donde se respeten los derechos de autor y se paguen las remuneraciones justas a los artistas.

“Existe una mejor manera –a través de acuerdos de licencias y asociaciones, algunas compañías de IA pueden tomar la vía responsable y ética para obtener el contenido y materiales que deseen usar”, menciona la campaña en su sitio web.