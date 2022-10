Lidia Ávila da a conocer la muerte de su hermano

“En que momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, porque tan pronto??? mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían, mi cantante favorito, el que preparaba los mejores tragos, el que me enseñó a manejar en un bocho, el que me acompañaba desde chiquita a todos mis ensayos y giras, el que siempre me pedía boletos, el que más molestaba a mis hijos y aun así era el tío consentido, que vamos hacer sin ti? Que no eras el que nos iba a cuidar a todos??? Te amo, te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije, una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestro abuelos y con la tía rurry, descansa en paz querido hermano, que Dios te tenga en su gloria. Nos volveremos a ver”, escribió Lidia Ávila acompañando el texto con una galería de fotos con él.

En cuestión de minutos, a la lamentable noticia, diversos familiares y amigos del medio artístico como Yuri, Benny Ibarra, Mariana Seoane, Regina Murguía y Melissa López, entre otros, se hicieron presentes en demostrando su empatía y enviándole condolencias.