Lila Downs presenta su audiolibro biográfico

Lila Downs comenzó a escribir una crítica sobre ser cantante, en la que quería quejarse un poco de la vida, de cómo son vistas las cantantes. Fue este el cimiento de su audiolibro biográfico El árbol de la vida, que hizo junto a la escritora Elvira Liceaga, en el que indagó en sus experiencias personales e hizo una exploración de la identidad multicultural.

El audiolibro, que estará disponible a partir del 15 de septiembre en Audible, el servicio de membresía que ofrece una selección de audiolibros del mundo, podcasts y originales, fue revelado esta semana durante Audible Voces, una celebración dedicada a los creadores, en la que se reunieron escritores, guionistas y productores justo de este formato.

“Había ya empezado a escribir algo, más que nada, una crítica sobre ser cantante y pues no sé, sí quejarme un poco de la vida de cómo somos vistas las cantantes, mujeres en particular, porque siempre he sufrido como un tipo de discriminación. Quizá, también, porque empecé en el jazz, que fue un gran contexto importante para mí”, explicó para Excelsior.

“Pocos años después conocimos a Elvira y le pasé lo que había escrito, que era un poco poesía, un poco prosa, un poco canción. Hablamos de la importancia de las canciones dentro de mi autobiografía y luego ya se dio esto”, expresó Lila minutos antes de subirse a cantar tres temas, acompañada por un guitarrista

La cantante de álbumes como Raíz, nunca me fui y Las Sánchez, detalló que espera que El árbol de la vida sea escuchada por nuevas generaciones de mujeres.

“Espero que las jóvenes y las niñas escuchen nuestra historia. Nuestra, digo, porque siempre me considero una persona dentro de mi comunidad, de mi barrio, de mi familia. En Oaxaca no está bien visto decir: ‘señor yoyo, como dice mi mamá, yo esto, y yo el otro’, porque todo lo conseguimos a través de las uniones y del trabajo mutuo que hacemos, por eso lo digo de esa forma”, compartió.

“Me encontraba en un momento muy difícil, porque acababa de perder a mi marido. Tenía menos del año que había muerto Paul. Entonces, fue bien difícil. Me acuerdo que nos reuníamos y luego, así, todas... yo toda desconchinflada, triste y deprimida. Ni podía definir qué era eso, lo que estaba sintiendo”.

La cantante dijo que a través de esas emociones salió mucho de la vida y de las frustraciones de ella.

“Como pareja, de mí como hija, de ser nieta de una mujer indígena, que fueron muy discriminadas, en parte por ser mujeres muy fuertes, en parte por ser mixtecas, porque dentro del indigenismo hay también segregaciones y racismo, dentro de nuestro mundo indígena”, externó.

La ganadora del Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino 2015 por Raíz enfatizó que este trabajo literario y auditivo a la vez fue un proceso poderoso.