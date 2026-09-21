Lily Collins se despide de ‘Emily in Paris’

Lily Collins concluyó el rodaje de la sexta y última temporada de ‘Emily in Paris’, despidiéndose de su personaje Emily Cooper después de siete años de trabajo. El estreno final de la serie de Netflix está programado para el 24 de diciembre.
La actriz compartió un mensaje en redes sociales para anunciar el cierre de este capítulo profesional, destacando la importancia de su vínculo con la producción desde su inicio en 2019 hasta su conclusión reciente.
La serie ‘Emily in Paris’ sigue la historia de Emily Cooper, una joven estadounidense que se muda a la capital francesa para trabajar en una agencia de marketing. Durante seis temporadas, el personaje ha enfrentado desafíos profesionales, relaciones amorosas y una adaptación cultural en París.
Collins expresó su emoción ante el final del rodaje. “Estoy sin palabras. Es imposible encontrar las palabras para explicar lo que este viaje ha significado para mí”, señaló Lily Collins al recordar el trayecto que inició en 2019.
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La actriz agradeció a Darren Star, creador de la serie, por concebir a Emily Cooper, una estadounidense que llega a París y experimenta cambios significativos. Collins indicó que el personaje la sorprendió, inspiró y desafió en cada temporada.
También destacó la confianza depositada por Star al encargarle la interpretación de una estadounidense optimista. El personaje constantemente sale de su zona de confort mientras aprende a confiar en sí misma y en quienes la rodean en Chicago y París.
Collins dedicó palabras de reconocimiento al equipo de producción, escritores, directores y a sus compañeros de reparto. Los describió como una familia que hizo que el mundo de Emily se sintiera como un hogar.
Finalmente, la actriz reconoció a los espectadores por el apoyo brindado durante los siete años y seis temporadas de la serie. Su respaldo, dijo, los mantuvo inspirados en la aventura.