$!Limitará Ángela Aguilar comunicación con sus fans en redes sociales

La cantante de regional mexicano Ángela Aguilar anunció que modificará la forma en que se comunica con el público en redes sociales.
Después de varios años marcados por críticas constantes y mensajes de odio en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, la intérprete informó que limitará su actividad en estos espacios.
El anuncio lo realizó a través de su canal de difusión en WhatsApp, donde explicó que su decisión responde a una necesidad personal: cuidar su bienestar emocional y reducir la exposición a la distorsión de información sobre su vida privada.
La artista aseguró que busca un entorno más controlado para compartir aspectos de su día a día sin que sean editados o sacados de contexto.
De acuerdo con el mensaje difundido por la cantante, el principal motivo es “cuidar su corazón”. Señaló que lo que publica en redes abiertas suele ser manipulado o convertido en tema de debate, lo que genera ruido y especulaciones.
En su comunicación, explicó que desea elegir espacios donde pueda mostrar momentos cotidianos como su convivencia familiar, sus mascotas o detalles personales, sin que esto derive en polémica. También expresó su intención de “aprender a pensar menos” en la reacción externa.
El cambio no implica su retiro definitivo de redes sociales, pero sí una disminución de su presencia activa en plataformas donde la interacción incluye comentarios abiertos, señala elimparcial.com
La decisión ocurre después de más de dos años en los que su vida privada ha sido tema constante en redes sociales. Parte de estas controversias se intensificaron tras su matrimonio con el cantante Christian Nodal.
Recientemente, Ángela compartió un video tipo collage con imágenes de sus últimas semanas. En el material no apareció su esposo, lo que generó comentarios y especulaciones entre usuarios. Aunque la cantante no abordó directamente ese tema, sí dejó claro que desea reducir la exposición que alimenta este tipo de interpretaciones.
La artista trasladará la mayor parte de su interacción a su canal de difusión en WhatsApp. En este formato, los seguidores solo pueden reaccionar a los mensajes, pero no comentar de forma pública. Esto reduce la posibilidad de recibir mensajes ofensivos o ataques directos.
Ángela describió este espacio como un “lugar seguro” y un “abrazo suavecito”, donde puede mantener cercanía con su audiencia sin exponerse al mismo nivel de escrutinio que en redes tradicionales.
Con este ajuste en su estrategia digital, Ángela Aguilar establece límites claros entre su carrera pública y su vida privada. La decisión también pone sobre la mesa un tema que afecta a figuras públicas y usuarios en general: el impacto emocional de la exposición constante en redes sociales.