$!Limitará Ángela Aguilar comunicación con sus fans en redes sociales

La cantante de regional mexicano Ángela Aguilar anunció que modificará la forma en que se comunica con el público en redes sociales. Después de varios años marcados por críticas constantes y mensajes de odio en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, la intérprete informó que limitará su actividad en estos espacios. El anuncio lo realizó a través de su canal de difusión en WhatsApp, donde explicó que su decisión responde a una necesidad personal: cuidar su bienestar emocional y reducir la exposición a la distorsión de información sobre su vida privada. La artista aseguró que busca un entorno más controlado para compartir aspectos de su día a día sin que sean editados o sacados de contexto.

De acuerdo con el mensaje difundido por la cantante, el principal motivo es “cuidar su corazón”. Señaló que lo que publica en redes abiertas suele ser manipulado o convertido en tema de debate, lo que genera ruido y especulaciones. En su comunicación, explicó que desea elegir espacios donde pueda mostrar momentos cotidianos como su convivencia familiar, sus mascotas o detalles personales, sin que esto derive en polémica. También expresó su intención de “aprender a pensar menos” en la reacción externa. El cambio no implica su retiro definitivo de redes sociales, pero sí una disminución de su presencia activa en plataformas donde la interacción incluye comentarios abiertos, señala elimparcial.com