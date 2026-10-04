Lionel Messi incursiona en la animación con serie para Disney+

El futbolista argentino compartió un adelanto con sus seguidores en redes sociales, dejando ver su entusiasmo por este proyecto que lleva su historia a un terreno completamente distinto, mezclando su esencia deportiva con elementos de fantasía.

Lionel Messi incursiona como productor ejecutivo en “Messi y los gigantes”, una nueva serie animada de Disney+ que se estrenará globalmente en 2027. La producción seguirá a un Leo de 12 años en un universo fantástico, combinando futbol y aventura.

Este proyecto marca la incursión de Messi en la producción de contenidos animados, extendiendo su marca personal más allá de las canchas. La iniciativa busca ofrecer una narrativa inspirada en su trayectoria, pero adaptada a un formato de entretenimiento familiar global.

“Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie en Disney+ en el verano de 2027”, expresó Lionel Messi al compartir el primer adelanto exclusivo de la producción en la San Diego Comic-Con Málaga.

La historia de “Messi y los gigantes” tendrá como protagonista a Leo, un niño argentino de 12 años con similitudes a la infancia del futbolista. Su vida cambia al ser transportado inesperadamente a Iko, un universo alternativo.

Iko está compuesto por diez reinos divididos y dominados por gigantes. Leo tendrá la misión de ayudar a recuperar el equilibrio y hallar la forma de regresar a su hogar. Para ello, participará en enfrentamientos con dinámica similar al futbol.

En lugar de un balón, los protagonistas utilizarán objetos especiales denominados “esferas”. Leo no posee poderes mágicos ni habilidades sobrenaturales, su ventaja son su técnica, determinación, capacidad de trabajo en equipo y los valores deportivos.

Durante la presentación del proyecto también se revelaron nombres clave de la producción. El actor argentino Milo Burgess-Webb prestará su voz a Leo, el personaje central de esta historia inspirada en elementos de la vida del futbolista.

La música también tendrá un papel relevante en la serie. El adelanto incluye la canción original “Vamos, Vamos, Vamos”, interpretada por el cantante argentino Luck Ra.

El equipo de producción incluye a Lacey Stanton y Bryan Korn, de Sony Pictures Television, como productores ejecutivos. Dan Creteur, de Atlantis Studios, está en la dirección, y Sergi Reitg, de Sony Music Vision, también participa.

Con “Messi y los gigantes”, la figura del futbolista argentino se traslada a un universo de fantasía que toma elementos de su historia y los transforma en una aventura para públicos de distintas edades. El estreno global en Disney+ está previsto para el verano de 2027.