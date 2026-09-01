Espectáculos
|
Salud

Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia

El ganador del Grammy fue ingresado por precaución tras un concierto en St. Louis. Este incidente se suma a episodios previos de malestar durante su actual tour con Earth, Wind & Fire
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/09/2026 09:41
01/09/2026 09:41
#Espectáculos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube