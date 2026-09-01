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Espectáculos
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Salud
Lionel Richie fue hospitalizado de emergencia
El ganador del Grammy fue ingresado por precaución tras un concierto en St. Louis. Este incidente se suma a episodios previos de malestar durante su actual tour con Earth, Wind & Fire
Noroeste/Redacción
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01/09/2026 09:41
01/09/2026 09:41
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Lionel Richie
(
Foto: IG/lionelrichie
)
#Espectáculos