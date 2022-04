‘Livin’ la vida loca’, de Ricky Martin, llegará al Registro Nacional de Grabaciones

Songs in a minor, de Alicia Keys, fue lanzado en 2001, presentó al mundo a la joven música de Nueva York con su fusión única de jazz, R&B y hip hop y le valió cinco premios Grammy. Con canciones como Fallin’, el álbum ha sido certificado siete veces multiplatino por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés).

Wu-Tang Clan, un colectivo de Staten Island que incluye a RZA, Ol’ Dirty Bastard, GZA, Ghostface Killah, Method Man y más, lanzó su primer álbum Enter the Wu-Tang (36 Chambers) en 1993, que combinó el rap de la costa este del país centrado en historias y muestras de películas de kung fu.

Entre las canciones que se suman al registro también están Bohemian Rhapsody, de Queen; Don’t Stop Believin, de Journey; Walking the Floor Over You, de Ernest Tubb; Moon River, de Andy Williams y Reach Out, I’ll Be There, de The Four Tops.

También quedarán registrados programas de transmisiones de la estación de radio pública WNYC del 11 de septiembre de 2001 y la entrevista de Marc Maron con Robin Williams para su podcast WTF with Marc Maron.