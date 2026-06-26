Llama el actor Eduardo Yáñez a apoyar a afectados por terremotos en Venezuela

“Mensaje importante”, escribió el actor originario de Chihuahua, Chihuahua, en la publicación que hizo ayer, jueves 25 de junio, en su cuenta en Instagram. Añadió un video para pedir que la gente no ignore lo sucedido en Venezuela, sobre todo porque ahora la atención está enfocada principalmente en la Copa Mundial 2026, que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México.

El actor Eduardo Yáñez de 65 años de edad, es ejemplo de esto porque vía redes sociales compartió un mensaje.

El doble terremoto ocurrido en Venezuela el miércoles 24 de junio es expuesto por personalidades de la industria del entretenimiento en México, a fin de hacer un llamado a apoyar.

“Sé que estamos viviendo un Mundial impresionante, hecho historia en México. Esta selección nos está dando un gran gusto, pero también pensemos que nuestros hermanos de venezolanos en este momento nos van a necesitar o nos necesitan”, expresó Eduardo Yáñez.

El mensaje de Eduardo Yáñez continuó porque pidió brindar apoyo a la gente de Venezuela para que salga adelante tras vivir esta catástrofe que se suscitó en la zona norte; se trató de dos sismos que ocurrieron con 40 segundos de diferencia y fueron de magnitudes 7.2 y 7.5, detalla elheraldodemexico.com.mx

“Tenemos la obligación de cooperar con este gran país. Muchos venezolanos están trabajando aquí en nuestro suelo, los hemos recibido muy bien y sentimos por todos ellos... Si tiene familiares que hayan desafortunadamente perdido en estos dos terremotos que acaban de suceder, sólo les pido a todos los mexicanos que nos unamos para ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Que dios los bendiga, gracias”.

La publicación de Eduardo Yáñez dio pie a una ola de comentarios, como los siguientes.

“Muchas gracias por tomarnos en cuenta”, “Dios te bendiga”, “Gracias por esas palabras hacia nuestro país”, “Gracias por tan bello mensaje para mi país. Saldremos adelante como siempre. Dios es muy bueno y nunca nos desampara. Eduardo, eres un excelente actor, te admiro”, “Gracias, Eduardo, por sus palabras. El pueblo venezolano lo aprecia mucho por su talento y trabajo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.