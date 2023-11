Cuando Frida Sofía confesó que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán la tocaba cuando era una niña, muchos no creyeron en las palabras de nieta de Silvia Pinal, incluida su propia madre Alejandra, quien salió a defender al rockero y a decir que “metía las manos al fuego” por su padre. Este y otros problemas familiares distanciaron aún más a madre e hija, y aunque recientemente la Guzmán buscó un acercamiento con Frida a través de la canción Milagros, éste se vislumbra lejano luego de que nuevamente se pusiera sobre la mesa el tema de pederastia y Enrique Guzmán. Según palabras de Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, quien tuvo por muchos años cercanía con la familia Guzmán Pinal, la protagonista de ese video sería su hija mayor, quien en su momento le pidió no decir nada; Mayela no ve a su hija desde hace dos años, pues confesó que la joven le dijo que no quería tener contacto con ella hasta que ya no tuviera relación con la famosa familia, informó vanguardia.com Mayela dijo al programa De primera mano que ahora que ya se destapó la verdad busca contactar a Frida Sofía para intercambiar puntos de vista sobre los abusos de Enrique Guzmán.

El cantante de 80 años hizo una polémica declaración cuando la prensa lo cuestionó sobre la existencia de un video en el que supuestamente toca indebidamente a una niña; el rockero reaccionó enojado ante los señalamientos y expresó con “humor”: “Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”. A través de sus redes sociales, Frida Sofía reiteró lo que dijo hace dos años, que su abuelo Enrique Guzmán es un ‘pedófilo’. Con capturas de video y de publicaciones de algunos medios, la joven vuelve a tachar a su abuelo como un abusador, publicaciones que acompaña con la canción Venganza, de Nicki Nicole.