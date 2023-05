Fue por medio de su cuenta de Twitter, en donde el intérprete de corridos bélicos le dio RT a un mensaje del usuario @JosueDurann que menciona: “Luis Miguel, sin redes sociales, sin espectaculares, sin sacar nuevo álbum, sin entrevistas, sin aparecer en televisión, revistas, alejado de todo, hizo sold out en México en tan solo unas horas”.

El cantante del momento, Peso Pluma, quién está feliz de que a Ester Expósito le guste su musica, le dedicó unas palabras a su colega, Luis Miguel, luego del sold out que logró con la venta de boletos para sus conciertos del ‘Luis Miguel Tour 2023’ , que han provocado hasta peleas en las filas.

Por ello se abrieron otras tres fechas para los días 25, 27 y 28 de noviembre, las cuales provocaron enormes filas virtuales, al igual que colas en las afueras de la Arena Ciudad de México, en donde se suscitaron empujones y peleas porque supuestos revendedores se colaron, por lo que incluso tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Los boletos también se agotaron rápidamente.

Esto ha generado que una gran cantidad de fans del artista pidan nuevas fechas, y no solo en la capital mexicana, sino en el resto de las ciudades en las que se presentará, como Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca, Morelia, Veracruz, y Guadalajara, en donde ya no hay localidades disponibles, sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si habrá nuevas fechas.