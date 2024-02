El intérprete de Me porto bonito realizó una presentación en el Delta Center de Utah, en Estados Unidos, sorprendiendo al público al salir al escenario montando un caballo; lo cual, ocasionó un gran impacto entre los asistentes, en especial para los que forman parte de PETA, quienes manifestaron que esta acción no fue la más acertada del intérprete de Titi me preguntó .

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha estado envuelto en algunas controversias, y una vez más no fue la excepción, esta vez el cantante desató una nueva polémica debido a una de sus presentaciones como parte de su Most Wanted Tour, en donde utilizó un caballo para salir al escenario, algo que molestó bastante al grupo de PETA.

“No estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿por qué pensaste que era una buena idea exponer a un caballo al ruido, luces, niebla y gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar ahí”, advirtió PETA en su cuenta de Instagram. “Por favor, no incluyan animales en sus espectáculos. Quieren vivir en paz y no ser usados para su espectáculo”.

Como era de esperarse muchos de los internautas se manifestaron en contra de esta acción en las redes sociales. “Los animales no son objetos. Así de simple”; “Ah me encanta bad bunny, pero apuesto a que ese caballo estaba aterrorizado. Los animales no son entretenimiento”; “La gente quiere ver caballos ir a un rancho donde viven libremente! ¡Deja de usar a los que no tienen voz para entretenerse!”, y “Ese caballo odiaría todos esos ruidosos aplausos. Se puede ver que intenta retroceder y volver atrás, la persona lo impulsa hacia adelante. Horrible y fuerte”, fueron otros comentarios.