$!Llaman a Belinda la reina del Halloween mexicano

Belinda volvió a demostrar que el Halloween, o mejor dicho, su ya tradicional Beliween, es su época favorita del año. La cantante mexicana celebró la edición 2025 de su esperada fiesta con un espectacular disfraz de ‘Greta’, la carismática gremlin de la película Gremlins, dejando sin palabras a sus seguidores. A través de redes sociales, Belinda compartió varios videos en donde que se le ve dando la bienvenida a los asistentes, luciendo una peluca verde, maquillaje brillante y un vestido con detalles que replicaban a la perfección el estilo del personaje cinematográfico.

“Muchas gracias. Bienvenidos a mi Beliween 2025, ya saben que esta es mi época favorita del año. Quiero que se la pasen espectacular, que tomen, que se diviertan. ¡Bienvenido Beliween 2025!”, dijo la intérprete al recibir a sus invitados. El evento, que cada año se ha convertido en uno de los más comentados entre celebridades y fans, contó con una producción impresionante, luces neón y una ambientación inspirada en los clásicos del cine de terror de los años 80, detalló milenio.com En redes sociales, el video del look de Belinda se volvió tendencia rápidamente, con miles de usuarios destacando su creatividad y fidelidad al personaje de Greta, considerada uno de los íconos pop más recordados del filme de Joe Dante.

Con este disfraz, Belinda reafirma su título como la reina del Halloween mexicano, pues en cada edición de su Beliween logra superar las expectativas y posicionarse entre los temas más virales del momento. Entre las celebridades e influencers que fueron parte del Beliween 2025, una de las más comentadas fue Karol Sevilla, quien sorprendió con un impecable disfraz de M3GAN, la terrorífica androide de la popular película de terror. Su caracterización fue tan precisa que muchos aseguraron que parecía la mismísima muñeca en versión real.

Mariana Bo.