”Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo, porque no lo soy. No soy mexicana”, dijo la cantante a sus miles de seguidores.

Pero más allá de todo reveló que para ella ser dominicana es tan importante que no permitirá que se lo quiten: “solo me dicen mexicana para irritarme. No van a borrar mi nacionalidad”, finalizó.

Y ante unos años de ser famosa y luego de mantener la rivalidad con la rapera más importarte de los últimos años: Nicki Minaj, Cardi B no ha podido lograr un hit mundial como su famosa I Like It en el que compartió créditos y voz con J Balvin y Bad Bunny.