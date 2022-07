$!Llega a México la cantante Lucero Ríos, presenta el tema ‘No vales nada’

“Crecí con esta música y tuve la oportunidad de ingresar a La Academia en Bolivia en 2016, siendo la única mujer finalista, lo que me abrió las puertas para viajar a Argentina, y hoy estoy como artista independiente acompañada de un equipo que trabaja conmigo aquí en la Ciudad de México donde ya tiene cuatro meses viviendo, y he tenido la oportunidad de cantar con grupos como Los Ángeles Azules, Espinosa Paz, Julieta Venegas y Los Tigres del Norte”, señaló la boliviana.

“México en mi carrera significa mucho, es la tierra de mis sueños, la que me abrió la puerta a muchísimas cosas que siempre soñé y que no imaginé se fueran a dar en este viaje, conociendo productores, compositores, artistas, quienes me han tendido la mano como contactos para grabaciones, tal y como lo hice en Sonora, grabando un disco en vivo con banda, algo que no estaba planeado y que se dio en el transcurso del tiempo, gracias a las conexiones en la Ciudad de México”.

Respecto al tema No vales nada, Lucero destaca que es el primer tema que lanza como corte y que posteriormente presentará varios más hasta completar el disco y así lanzarlo en físico incluyendo a esta melodía; pero lo pronto lanzará un EP compuesto de cinco temas grabados en vivo, una vez completado, representará su tercer disco en su carrera.

Recordó que su primer disco se tituló Con amor, producción que no pertenecía al Regional Mexicano, sino al de la cumbia, hasta emigrar completamente al género grupero, agregando los sonidos de la tuba y bajo quinto.