$!Llega ‘A qué sabe Sinaloa’ a Los Mochis con la chef Irma Tarín

“A qué sabe Sinaloa me parece un proyecto inolvidable, importante para dar a conocer lo bonito de este estado, un lugar que tiene una de las mejores gastronomías, y yo estoy por demás contenta por participar. Lo que se mostrará aquí es solo una pincelada, porque no solo somos ocho chefs, Sinaloa tiene mucho talento, y deseo vean un poco de lo que hacemos aquí, tanto a los sinaloenses como a personas de otros lugares, para que vengan a visitarnos y disfruten lo que somos a través de la comida”.

“Mi abuela nos enseñaba a cocinar recetas muy regionales; yo crecí en el Farallón, comiendo, no cocinando, pero descubrí que me gustaba la cocina. Un día le dije a mi papá que deseaba estudiar gastronomía, y me dijo que antes de irme a estudiar debía saber si me gusta ser el chef de cocina y me invitó a trabajar en la cocina del Pangea, y estuve trabajando unos meses de 12 a 14 horas diarias de trabajo”.

La chef recuerda que ahí lloraba de cansancio, se dio cuenta que la cocina duele físicamente. “Duelen los pies, la espalda, y como novata no sabía cómo debía estar parada, cómo cuidarte. Me enseñaron mucho ahí, pero varias veces quise tirar la toalla porque sí me cansaba mucho físicamente, pero como sí me gusta, sabía que me tenía que acostumbrar”.

Afirma que fue una gran enseñanza porque aprendió de los demás en la cocina, y le dio la oportunidad de conocer a la gente que un día iba a dirigir.

Del restaurante Pangea se fue a trabajar al restaurante Pujol, con Enrique Olvera y su equipo, de ahí se trasladó a Nueva York a estudiar más a fondo y posteriormente, regresó como encargada de la empresa familiar.

“Cuando vuelvo al Farallón, ya como chef, le presenté platos a mi papá, pero no le gustaron porque decía que no iban con el concepto; El Farallón es un restaurante posicionado y de mucha tradición, me dio miedo no poder dar el ancho y no tener nada que sumara a la marca”, recordó.