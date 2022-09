Llega al Festival de Venencia la cinta Argentina 1985

Llegaron Lanzani, Alejandra Flechner y Mitre junto al resto del equipo para no perderse el momento, mientras de fondo se escuchaba el inconfundible grito tribunero “Argentina, Argentina”, pero con tonada cosmopolita. Finalmente, el Chino devolvió la bandera a sus manos originales en medio de sonrisas y aplausos, de acuerdo con Infobae.

El filme, que se estrenará en los cines el 29 de septiembre y luego llegará a Prime Video, aborda el juicio a las juntas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 y está inspirada en el equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo.

En la presentación, el director y los protagonistas hablaron ante la prensa sobre la importancia de retratar la historia.

“El juicio de 1985 es un hecho fundamental para la Argentina. Inaugura la democracia y al mismo tiempo condena la violencia como posibilidad. Creíamos que el cine tenía que retratarlo y nos alegra y nos enorgullece haber sido los primeros en hacerlo y presentarlo de esta manera al mundo. ¿Por qué una película así no se hizo antes? No lo podría decir. Tal vez hacía falta tiempo para poder contar esta historia”, dijo Mitre.

Sobre la importancia de este film y su implicancia en la actualidad, Darín señaló: “Está mirando sobre todo hacia adelante, hacia las generaciones nuevas. A la idea de recuperar la dignidad y no bajar los brazos a partir del ejemplo, no solo desde el discurso. Esta es una película llena de humanidad y a partir de ella está muy comprometida la relación con los más jóvenes”.

Sobre su compañero de rodaje, con quien hasta ahora no había compartido elenco, el protagonista de El secreto de sus ojos aseguró: “Lo conocía porque es amigo de mi hijo (Chino Darín) y porque vi algunos de sus excelentes trabajos. En el mano a mano nos afianzamos muchísimo. Yo le agradezco mucho todo lo que hizo”. En la película, Lanzani encarna al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo.

Y el ex Casi ángeles, que compartió elenco con el Chino Darín en El Reino, contó qué sintió al contar esta parte de la historia: “Yo no viví la dictadura. Nací más tarde. Pero empaticé sobre todo con la humanidad de la historia y de los personajes. Eso es lo que más me llegó cuando leí el guión.

Argentina 1985 es una coproducción entre La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Films y Amazon Studios. Los productores son Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín y Victoria Alonso. A cargo de la producción ejecutiva se encuentran Cindy Teperman y Phin Glynn.