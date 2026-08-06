Llega Banda El Recodo con una exposición especial al Museo del Grammy

Banda El Recodo hizo historia al convertirse en la primera agrupación de banda en contar con una exhibición en el Museo del Grammy en Los Ángeles, California, en la que se muestran vestuarios, instrumentos y objetos que recorren más de ocho décadas de trayectoria y legado musical.
A través de sus redes sociales, la agrupación compartió la noticia, en un clip donde se puede ver a Poncho Lizárraga, líder de la agrupación compartir sus impresiones por este momento especial para ellos.
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Una publicación compartida por Banda El Recodo de Cruz Lga (@elrecodooficial)
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”Hoy es un día muy especial para todos los integrantes del Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, para la historia de la música de la banda, para todos los que han pasado por esta agrupación. El hecho de que se nos brinde la oportunidad de recibir este reconocimiento departe del Museo del Grammy, y compartir un nicho de nuestra historia, es algo que ha nosotros nos llena de mucha alegría y satisfacción”, expresó Poncho Lizárraga.
De igual forma, el mazatleco se dio tiempo también para agradecer al Museo del Grammy por esta gran oportunidad que le brinda a Banda El Recodo, para ser ese parteaguas en la música, en su género, para poder que se sigan haciendo este tipo de eventos.
En clip se puede ver también como la agrupación va arribando el recinto, cobijados por sus fans, quienes buscaban acercarse a ellos para tomarse alguna foto.
En una de las postales aparecen sus vocalistas Geovanni Mondragón y Ricky Yocupicio, posando frente a un escaparate con artículos de la agrupación, en los que se pueden ver discos de vinilo, uniformes, una tarolas, fotografías, entre otros artículos.
El museo permitirá que los fans de la agrupación visiten, exploren y disfruten de esta exposición y numerosas experiencias interactivas, incluyendo el Bosque Eléctrico del Museo, una fascinante fusión de música, luz y tecnología que contará con una banda sonora única de cinco temas de Banda El Recodo.
“El Museo Grammy se siente honrado de dar la bienvenida a Banda El Recodo, cuyo extraordinario legado de casi 90 años ha marcado la música regional mexicana e inspirado a generaciones de artistas en todo el mundo”, dijo Rita George, directora de Programación.
“Gracias al generoso apoyo de la banda, estamos encantados de ofrecer entrada gratuita e invitar a nuestra comunidad a vivir su extraordinaria historia a través de conversaciones, presentaciones y una exposición especial que celebra su perdurable impacto. Esta celebración refleja la misión del Museo de preservar y compartir la música que ha moldeado nuestro panorama cultural”, subrayó.
“Nos honra colaborar con el Museo Grammy para que este día tan especial sea accesible para Todos. Nuestro mayor privilegio ha sido compartir nuestra música con públicos de todas las generaciones y fronteras.
“Nos entusiasma celebrar nuestros casi 90 años de trayectoria, así como la música y las tradiciones que han sido la esencia de nuestra carrera. Recibir este reconocimiento de la Ciudad de Los Ángeles hace que esta ocasión sea aún más significativa” dijo Poncho Lizárraga.
Como era de esperarse, la noticia generó muchos comentarios, sobre todo de felicitaciones por este importante reconocimiento. “Se merecen todo son los número uno del mundo, los amo con mi corazón bendiciones”, “Legendario”, “La mejor banda!!”, “La Banda de mis Sueños”, entre otros comentarios se pueden leer en la publicación.