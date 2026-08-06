Llega Banda El Recodo con una exposición especial al Museo del Grammy

Banda El Recodo hizo historia al convertirse en la primera agrupación de banda en contar con una exhibición en el Museo del Grammy en Los Ángeles, California, en la que se muestran vestuarios, instrumentos y objetos que recorren más de ocho décadas de trayectoria y legado musical. A través de sus redes sociales, la agrupación compartió la noticia, en un clip donde se puede ver a Poncho Lizárraga, líder de la agrupación compartir sus impresiones por este momento especial para ellos.

”Hoy es un día muy especial para todos los integrantes del Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, para la historia de la música de la banda, para todos los que han pasado por esta agrupación. El hecho de que se nos brinde la oportunidad de recibir este reconocimiento departe del Museo del Grammy, y compartir un nicho de nuestra historia, es algo que ha nosotros nos llena de mucha alegría y satisfacción”, expresó Poncho Lizárraga.

Vocalistas Geovanni Mondragón y Ricky Yocupicio.

De igual forma, el mazatleco se dio tiempo también para agradecer al Museo del Grammy por esta gran oportunidad que le brinda a Banda El Recodo, para ser ese parteaguas en la música, en su género, para poder que se sigan haciendo este tipo de eventos. En clip se puede ver también como la agrupación va arribando el recinto, cobijados por sus fans, quienes buscaban acercarse a ellos para tomarse alguna foto.

Poncho Lizárraga convive con los fans a su llegada.

En una de las postales aparecen sus vocalistas Geovanni Mondragón y Ricky Yocupicio, posando frente a un escaparate con artículos de la agrupación, en los que se pueden ver discos de vinilo, uniformes, una tarolas, fotografías, entre otros artículos. El museo permitirá que los fans de la agrupación visiten, exploren y disfruten de esta exposición y numerosas experiencias interactivas, incluyendo el Bosque Eléctrico del Museo, una fascinante fusión de música, luz y tecnología que contará con una banda sonora única de cinco temas de Banda El Recodo. “El Museo Grammy se siente honrado de dar la bienvenida a Banda El Recodo, cuyo extraordinario legado de casi 90 años ha marcado la música regional mexicana e inspirado a generaciones de artistas en todo el mundo”, dijo Rita George, directora de Programación.

Una larga fila se creó para poder entrar a la exposición.

“Gracias al generoso apoyo de la banda, estamos encantados de ofrecer entrada gratuita e invitar a nuestra comunidad a vivir su extraordinaria historia a través de conversaciones, presentaciones y una exposición especial que celebra su perdurable impacto. Esta celebración refleja la misión del Museo de preservar y compartir la música que ha moldeado nuestro panorama cultural”, subrayó.

Poncho Lizárraga agradece al Museo del Grammy por este reconocimiento.