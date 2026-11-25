El universo futurista de Blade Runner regresa a la pantalla con Blade Runner 2099, una nueva miniserie que se estrena este miércoles 25 de noviembre en Prime Video y que amplía la historia de una de las franquicias más reconocidas de la ciencia ficción.

Ambientada 50 años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, la producción presenta una versión de Los Ángeles en la que los replicantes y los seres humanos conviven en una sociedad marcada por los conflictos de poder, la identidad y los avances tecnológicos.

La historia sigue a Cora, una fugitiva que busca dejar atrás su pasado y adopta una nueva identidad como Blade Runner. En su camino se encuentra con Olwen, una replicante que está cerca del final de su vida, con quien deberá colaborar para perseguir a un fugitivo que guarda un secreto capaz de poner en riesgo el frágil equilibrio de la ciudad.

La producción cuenta con las actuaciones de Hunter Schafer, conocida por su participación en Euphoria y Michelle Yeoh, ganadora del Óscar por Everything Everywhere All at Once.

El elenco también incluye a Dimitri Abold y Lewis Gribben.La miniserie fue creada por Silka Luisa, quien también se desempeña como showrunner, mientras que Ridley Scott, director de la película original de 1982, participa como productor ejecutivo.

Con ocho episodios disponibles desde su estreno, Blade Runner 2099 retoma los temas de humanidad, memoria, inteligencia artificial y convivencia entre humanos y replicantes, ahora desde una nueva generación de personajes y un futuro todavía más distante.