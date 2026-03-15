Llega el glamour de los Oscar en la tradicional alfombra roja

Bajo una estricto operativo de seguridad, arrancó la esperada ceremonia de entrega de los Oscar, donde una vez más se premiará lo mejor del cine, y a quienes serán todos los ganadores de esta 98 edición de los premios que entrega de la Academia de Hollywood.

Pero mientras la gran gala comienza, la fiesta comienza en la tradicional alfombra roja, por la que los famosos desfilan llenando de glamour la antesala del evento, mostrando lo mejor de la moda, elegancia, acaparando las miradas y los reflectores con su estilo y belleza.

Figuras como Demi Moore, Nicole Kidman, Emma Stone, Heidi Klum, Anna Wintour, Henry Cavil, Anne Hathaway, Adrien Brody, Mckenna Graceful, Kate Hudson, Michael B Jordan, entre otros, arriban al evento luciendo sus mejores galas.