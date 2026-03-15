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Premios Oscar

Llega el glamour de los Oscar en la tradicional alfombra roja

En la 98 edición, figuras como Demi Moore, Nicole Kidman, Emma Stone, Heidi Klum, Anna Wintour, Henry Cavil, Anne Hathaway dan ese toque belleza y elegancia en la antesala de la premiación
Noroeste/Especial |
15/03/2026 17:58
15/03/2026 17:58

Bajo una estricto operativo de seguridad, arrancó la esperada ceremonia de entrega de los Oscar, donde una vez más se premiará lo mejor del cine, y a quienes serán todos los ganadores de esta 98 edición de los premios que entrega de la Academia de Hollywood.

Pero mientras la gran gala comienza, la fiesta comienza en la tradicional alfombra roja, por la que los famosos desfilan llenando de glamour la antesala del evento, mostrando lo mejor de la moda, elegancia, acaparando las miradas y los reflectores con su estilo y belleza.

Figuras como Demi Moore, Nicole Kidman, Emma Stone, Heidi Klum, Anna Wintour, Henry Cavil, Anne Hathaway, Adrien Brody, Mckenna Graceful, Kate Hudson, Michael B Jordan, entre otros, arriban al evento luciendo sus mejores galas.

  • $!Anne Hathaway.
    Anne Hathaway.
  • $!Michael B. Jordan.
    Michael B. Jordan.
  • $!Kate Hudson.
    Kate Hudson.
  • $!Mckenna Graceful.
    Mckenna Graceful.
  • $!Rose Byrne.
    Rose Byrne.
  • $!Henry Cavil.
    Henry Cavil.
  • $!Emma Stone.
    Emma Stone.
  • $!Heidi Klum.
    Heidi Klum.
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