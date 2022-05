$!Llega el regional-urbano con Edén Muñoz y Michelle Maciel

Desde hace varios días, Edén Muñoz estuvo enviando pistas de lo que sería su próximo lanzamiento musical, asegurando sería rolón, esta vez haciendo dueto con la cantante y también influencer, Michelle Maciel, oriunda de Sonora, dando como resultado el tema No sabía cuánto, fusionando el regional con el urbano.

“Resulta que venía camino para acá para Hermosillo para el trámite de mi Visa, que ya me la aprobaron y antes de que despegara el avión descargué una playlist, nomás para tener música qué escuchar en el vuelo, entonces, ya cuando despega el avión, la primera rola que me sale me quedo así cómo ¡bestia! quién es, y decido tirarle un mensaje, invitándola a hacer un dueto, juntar los dos mundos, y de repente hicimos un zoom, y ¡pum!, creamos un rolón”, narra Muñoz en el video.

“En estos días grises me encanta cuando pasan cosas extraordinarias. Conectar con gente que hacía dos segundos no conocía, y tan cabr.. que al punto de decir ¿qué onda, escribimos algo y hacemos un feat? Chsm lo que pase, lo más ching... ya pasó, que fue conocernos, así me paso con @macielmusica un pinch... talento del tamaño del mundo, del mero Ciudad Obregón, Sonora, el cual hicimos una rola con la que va a arder Troya”, resaltó.

En otro video, Michelle Maciel narra cómo fue para ella, de repente, ver una invitación de Edén Muñoz en sus redes sociales para crear una canción juntos. “Imagínate vivir en México y que de repente te pase esto... (haciendo alusión a la denuncia que hizo por cuatro amenazas de muerte contra ella) y tu mundo se viene abajo, entras en depresión, lloras, y te quedas pensando y dices ¿Ahora qué sigue? y ¡Pum! de repente te llega un mensaje inesperado de un artista que literal, desde niña has escuchado toda tu vida, me habla presentándose, soy Edén, mucho gusto, bien humilde mi compa la neta, cae bien, cae bien, y yo qué ped... de dónde eres, y de la nada empieza a fluir una conversación bien perro; uno piensa que esto solo pasa en la películas, de cómo uno de los compositores y artistas más chingones del momento te habla, y te dice que le encanta tu trabajo, no lo podía creer”, expresó Maciel.

La intérprete de temas como El Tattoo y NSC compartió que viajó hasta Mazatlán, y una vez ahí platicando con Edén, sintió como si ya se hubieran conocido desde antes, ya que todo fluía muy bien entre ellos. “Ustedes de qué creen que hablen el tema, de amor o desamor, ya por coincidir pasó lo más chingón, de verdad todavía no supero que está a punto de salir una rola con un artista que siempre he escuchado y admirado. He cantado muchas de sus canciones y hasta las he dedicado, muero porque escuchen esta rola que es muy especial para nosotros”, expresó Maciel.

Finalmente, Edén Muñoz señala en otro de los videos, que esta colaboración es una de las más random que pudo haber existido en toda la historia de la música, una fusión a la que llamó regional-urbano.