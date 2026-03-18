Llega en abril, la octava edición del ‘Juego de las Estrellas’

El próximo 15 de abril, el emblemático Estadio Teodoro Mariscal será el escenario de uno de los eventos más esperados del año: la octava edición del Juego de las Estrellas.

Un encuentro que fusiona la pasión por el deporte con el alma de la música regional mexicana. Este evento anual se ha consolidado como una tradición que reúne a las figuras más influyentes del espectáculo y la música sinaloense en una tarde de convivencia, deporte y altruismo.

Las puertas del recinto se abrirán a partir de las 4:00 PM para recibir a miles de familias y fanáticos que se darán cita en la casa de los Venados.

Homenaje a Pequeño Musical

Este evento rendirá homenaje a Pequeño Musical, cuya trayectoria ha marcado un antes y un después en el género regional mexicano. Su legado será el corazón de esta celebración, reconociendo décadas de éxitos que siguen vigentes en el gusto del público.

Cartelera

Contará con más de 40 invitados especiales, incluyendo líderes de opinión, agrupaciones icónicas y solistas de renombre. Entre las personalidades confirmadas destacan Julio Preciado, Germán Montero, Carlos Sarabia y Toño Lizárraga.

El Yaki, Saúl El Jaguar, Gerardo Coronel “El Jerry” y Raúl Sandoval, Francisco “El Gallo” Elizalde, Jesús “El Flaco” Elizalde, Raúl Hernández Jr. y Hermanos Vega Jr. La banda Estrellas de Sinaloa, Banda Los Sebastianes, Banda Rancho Viejo de Julio Arámburo y La Séptima Banda.

Diferente Nivel, Grupo Clasificado, Al Tiro de Armando Ramos y Anakim Larios. Como invitados especiales estará Pepe Garza, junto a talentos como Roberto Junior, Su Majestad La Brisa y muchos más.