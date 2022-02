“Por lo general mi obra no es tanto de este género, así que la invitación que me hizo don Vicente Fernández me pareció un emocionante desafío. Él es un ícono, el más alto representante mexicano de nuestra música vernácula y un importante símbolo de época en nuestra cultura. Además, me gusta su música, así que me pareció interesante tener la oportunidad de aventurarme en la creación de una importante y -espero- significativa obra representativa de su persona”, compartió.