$!Llega Fernando Ríos con ‘Las que hicieron historia’

Respecto a su segundo disco titulado Las que hicieron historia, es un disco el cual contiene covers, temas que marcaron una época importante, eligiendo temas muy variados, y para todos los gustos.

“El próximo 13 de junio lanzaremos el tema El Perseverante, el cual habla de una historia de superación, es un tema con el que empecé a trabajar como solista, en Sudamérica gustó mucho y fue por eso que decidí grabarlo”.

Ríos Román reconoció que en su faceta como solista, el apoyo del público a su proyecto musical ha sido positivo, quienes han recibido muy bien cada uno de sus temas, por lo que espera seguir en el gusto de la gente, y así poder llegar a muchos más, cruzando fronteras.

“En mi proyecto musical, a mí me gusta escribir de todo, de amor, de valientes, y me suelo acompañar con música norteña, y puedo decir que el estilo que manejo, no es algo que puedas escuchar comúnmente en la radio, es algo que no sigue el mismo patrón que sueles escuchar en este género”, resaltó.

El reto como solista detalló hoy es más grande, pues ya no depende de una agrupación, sino de su propio esfuerzo, disciplina y entrega a su propio proyecto musical, pero aún así se siente confiado en que tiene el talento suficiente, y las ganas para triunfar en esta carrera.

Su éxito como compositor ha sido reconocido, grabándose algunos temas para producciones importantes como la telenovela de Telemundo llamada La Suerte de Loli, formando parte del soundtrack de esta novela, así como en la producción Gente Fiel, protagonizada por Joaquín Cosío, y en la serie Café con aroma de mujer, de Netflix.

Destacó que entre sus próximos proyectos se encuentra, el grabar un disco con banda, además de continuar con su gira de presentaciones nacional e internacional, entre otros proyectos que irá compartiendo en sus redes sociales.

Sus redes sociales

Facebook: Fernando Ríos Román

Instagram @fernandoriosromanoficial

Youtube/Fernano Rios Roman