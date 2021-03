Llega la batalla entre influencers al cine con Guerra de likes

“El mensaje es muy tergiversado: en algún momento de nuestra vida nos empezamos a confundir con que los likes tenían que ver con ser una cosa que en realidad no eres; los likes no son el reflejo de lo que tú eres”, afirmó Ludvika.

Ludwika dijo que no se parece en nada a su personaje ‘Cecy’, quien es adicta no sólo a las redes sociales, sino a los likes, la aprobación y la atención de los demás, publicó elimparcial.com.

“Creo que lo divertido, lo rescatable y el mensaje de esta película es justamente lo que dos amigas no deberían hacerse nunca: competir por la atención de algo tan efímero y tan inexistente como la validación de gente que no conoces y que no te conoce, y de un número que significa quién sabe qué”.

En la película Loreto Peralta da vida a ‘Paola’, la hija de ‘Cecy’, una adolescente que, contrario a lo que se puede pensar, las redes sociales no son su mayor prioridad.

“Me encantó porque es muy diferente a los papeles que he hecho antes. Es una niña muy madura que entiende muy bien el mundo de las redes sociales, los peligros y no entiende por qué su mamá está tan obsesionada con conseguir likes”, comentó Loreto.

“Es una adolescente muy fuerte que no está tan concentrada en lo que se estereotipa de las niñas. A ella le encanta jugar futbol. Es un personaje muy importante en la historia porque es como un punto medio y también representa una generación que está cambiando de mentalidad y entiende de diferente los peligros de las redes”, contó la joven actriz.

En Guerra de likes, Manolo Cardona es ‘Iván’, el esposo de ‘Cecy’, un hombre que tiene como rival de amores... a las redes de su esposa.

“Mi personaje es como la conciencia de ‘Cecy’ para que deje esa obsesión por las redes sociales y empiece a disfrutar a su familia, al día a día. Junto con el personaje de ‘Loreto’, somos como ese llamado a la conciencia. Es una historia muy actual, con una problemática que nos atañe a todos”.