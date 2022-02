$!Llega La Ley y el Orden a su episodio 500

La Ley y el Orden se encuentra entre las 10 series televisivas más longevas de todos los tiempos, ocupando el lugar número 9 con su medio millar de capítulos.

De acuerdo a la Revista Diners el primer lugar es para Days of Our Lives con 14 mil 157 episodios, el segundo para General Hospital con 14 mil 609, le sigue Coronation Street con 10 mil, One Piece con mil 4 capitulos, Power Rangers con 898 capítulos, Doctor Who con 861, Los Simpsons con 684 capítulos, Lassie con 591 episodios, La Ley y el Orden con 500 y por último CSI con 337 episodios.