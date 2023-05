Antes de la proyección de la película, desfilaron, junto a otros invitados de la farándula mexicana, en una alfombra azul, que rodeaba la fuente principal del centro comercial, la cual simulaba un imaginativo arrecife de corales de plástico, con tortugas y medusas.

Ya instalados en la sala del cine, tanto el público como parte de la prensa tuvo oportunidad de intercambiar algunas preguntas con los actores estelares, los cuales respondieron con curiosa fascinación a las preguntas hechas por las niñas, ansiosas por ver la película.

Un ejemplo fue la pregunta que le hizo una pequeña llamada Bruna a la actriz Halle Bailey “¿Crees en la magia? ¿Qué es lo más mágico que has vivido?”, a la que ésta contestó: “¡Guau!, por su puesto que creo en la magia. Y creo que lo más mágico que me ha sucedido es precisamente haber participado en esta película, que me enseñó que los sueños verdaderos pueden volverse realidad”.