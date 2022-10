$!Llega la música y energía de Soy Armando Murillo a Culiacán

“Hoy estoy aquí en Sinaloa y para mí es un gran logro poder conocer una ciudad que no es la mía y que me han recibido con tanto cariño y que a la gente le ha gustado mucho porque ya lo estuve promocionando, compartiendo con la prensa, donde las críticas a este nuevo disco han sido muy buenas, y eso me hace sentir muy orgulloso de saber que un disco de una persona que viene de tan lejos, un michoacano feliz de compartir su música”, destacó Murillo.