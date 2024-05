Estuvo compuesta por veintena de conciertos alrededor de tres continentes y ocho países diferentes, y los asistentes pudieron disfrutar de muchos de los éxitos de la cantante.

Entre las canciones incluidas en el setlist se encuentran sus grandes éxitos como ‘Bad Romance’, ‘Poker Face’, ‘Born This Way’ o ‘Rain on Me’ junto a Ariana Grande , aunque también se pudieron escuchar varios temas que Lady Gaga hizo para varias películas, como la oscarizada ‘Shallow’ o ‘Always Remember Us This Way’ de Ha nacido una estrella (2018), así como ‘Hold My Hand’, la canción de Top Gun: Maverick (2022).

Ahora podrán verla los suscriptores de Max en casa.

Nina Rosenstein, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, afirmó en la web de Max que “Lady Gaga es toda una potencia y en la película pone de manifiesto su interminable lista de talentos. Estamos encantados de volver a colaborar con ella”.