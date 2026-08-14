Llega Sam Smith a México, y disfruta de comer tacos en un mercado

Sam Smith ya está en México y decidió comenzar su visita de una manera muy distinta a la que sus fans podrían imaginar: recorriendo un mercado de Guadalajara y probando comida mexicana.
El cantante británico fue captado este jueves de agosto mientras paseaba entre los puestos de un mercado tapatío, donde observó frutas, verduras y otros productos locales. Pero fueron los tacos y una tortilla los que terminaron convirtiéndose en protagonistas de su recorrido.
La visita ocurrió apenas poco antes de que Smith se presentara en el Auditorio Telmex, donde este viernes ofrecerá el primero de sus conciertos en México como parte de su gira To Be Free.
Lejos de los grandes escenarios y de la producción que acompaña su gira, Sam Smith aprovechó su llegada a Guadalajara para acercarse a uno de los espacios más cotidianos de la ciudad.
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El intérprete de Unholy compartió en sus redes sociales imágenes de su recorrido por el mercado, donde se le pudo ver observando diferentes puestos e incluso posando junto a una figura de un cerdo, señala quien.com
En otro de los videos aparece probando una tortilla, mientras disfrutaba de la experiencia acompañado por su prometido, el diseñador Christian Cowan.
El paseo rápidamente llamó la atención de sus seguidores, que no tardaron en compartir las imágenes en redes sociales. La escena también permitió ver a un Sam Smith mucho más relajado, disfrutando de la ciudad antes de reencontrarse con el público mexicano.
La visita del cantante británico representa su regreso al país después de dos años de ausencia. Su primera parada será Guadalajara, donde ofrecerá un concierto en Zapopan.
Después de su presentación en Jalisco, Smith viajará a la Ciudad de México para continuar con su agenda. Tiene programados cuatro conciertos en el Auditorio Nacional: 17, 18, 20 y 21 de agosto.
La gira To Be Free marca una nueva etapa para el artista, quien regresa a los escenarios con un espectáculo que reúne algunos de los mayores éxitos de su trayectoria y material más reciente.
Antes de comenzar formalmente su serie de presentaciones, Smith también dedicó un mensaje a sus seguidores mexicanos. “Guadalajara, aquí estamos. Se siente increíble volver a México”, escribió el cantante, quien destacó la cálida bienvenida que él y su banda suelen recibir en el país.