Llega Sam Smith a México, y disfruta de comer tacos en un mercado

Sam Smith ya está en México y decidió comenzar su visita de una manera muy distinta a la que sus fans podrían imaginar: recorriendo un mercado de Guadalajara y probando comida mexicana.

El cantante británico fue captado este jueves de agosto mientras paseaba entre los puestos de un mercado tapatío, donde observó frutas, verduras y otros productos locales. Pero fueron los tacos y una tortilla los que terminaron convirtiéndose en protagonistas de su recorrido.

La visita ocurrió apenas poco antes de que Smith se presentara en el Auditorio Telmex, donde este viernes ofrecerá el primero de sus conciertos en México como parte de su gira To Be Free.

Lejos de los grandes escenarios y de la producción que acompaña su gira, Sam Smith aprovechó su llegada a Guadalajara para acercarse a uno de los espacios más cotidianos de la ciudad.