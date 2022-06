Llega tercera temporada de ‘The Boys’ a Amazon y culmina con un cameo de Charlize Theron

Luego de una larga espera, Amazon Prime Video lanzó los tres primeros episodios de la tercera temporada de The Boys, que terminan con un cameo en el que aparece la actriz Charlize Theron.

El primer episodio se centra en el estreno de Dawn of the Seven, la cinta que se rodó durante la segunda temporada de la serie y que en el mundo de este programa presenta al equipo de superhéroes comandado por Homelander como algo parecido a la Liga de la Justicia o los Vengadores, de acuerdo con La Tercera.

Cada semana, anunció Amazon en la plataforma, estarán subiendo nuevos capítulos.