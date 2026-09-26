$!Llega Tom Cruise a México para promover su filme ‘Digger’

El actor de Hollywood y el cineasta mexicano se reencontraron con el público nacional durante la presentación de su esperada colaboración

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu acapararon las miradas este fin de semana durante su visita a México para presentar Digger, película que marca la primera colaboración entre la estrella de Hollywood y el reconocido director mexicano.

La dupla llegó a Parque Toreo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, para participar en una “orange carpet” que reunió a seguidores, invitados y medios de comunicación. La expectativa era doble: ver de cerca al protagonista de Misión: Imposible y recibir en casa a Iñárritu, uno de los cineastas mexicanos con mayor reconocimiento internacional.