$!Llega Tom Cruise a México para promover su filme ‘Digger’

El actor de Hollywood y el cineasta mexicano se reencontraron con el público nacional durante la presentación de su esperada colaboración
Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu acapararon las miradas este fin de semana durante su visita a México para presentar Digger, película que marca la primera colaboración entre la estrella de Hollywood y el reconocido director mexicano.
La dupla llegó a Parque Toreo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, para participar en una “orange carpet” que reunió a seguidores, invitados y medios de comunicación. La expectativa era doble: ver de cerca al protagonista de Misión: Imposible y recibir en casa a Iñárritu, uno de los cineastas mexicanos con mayor reconocimiento internacional.
Desde antes del inicio del evento, seguidores comenzaron a reunirse en el lugar para intentar conseguir una fotografía o un autógrafo de los protagonistas de la noche, señala record.com.mx
La actividad estaba programada alrededor de las 16:00 horas en el tercer piso de Parque Toreo, donde fue instalada la alfombra para recibir tanto a Cruise como a González Iñárritu.
Por su parte, la presencia de Alejandro González Iñárritu tuvo un significado especial al tratarse de la presentación en México de uno de sus nuevos proyectos internacionales, esta vez acompañado por una de las figuras más reconocidas del cine de Hollywood.
La atención alrededor de la premiere no solamente estuvo relacionada con la presencia de ambas celebridades. Digger representa la primera película que reúne a Cruise bajo la dirección de Iñárritu, una colaboración que generó expectativa desde que se dio a conocer el proyecto.
La cinta también cuenta con un reparto internacional en el que participan Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Riz Ahmed, mientras que la fotografía corre a cargo del también mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki.