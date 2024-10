Poco importó que el evento llevara casi una hora y media de retraso y que varios asistentes silbaran como forma de presión, pues, en cuanto bajaron las escaleras eléctricas, la dupla europea, junto al actor tapatío Cristo Fernández, presenciaron el cariño de los fans mexicanos, quienes desde muy temprano llegaron al centro comercial Parque Toreo para poder ver, ya fuera de cerca o desde alguno de los pasillos superiores del recinto, a los involucrados en la tercera parte del simbionte, que llegará a la cartelera comercial el próximo 24 de octubre.

“Muchas gracias por venir. Ésta es la mejor experiencia que he tenido y es la mejor y más grande recepción que he tenido en una película, por mucho. Una disculpa por haber llegado tan tarde, fue por el tráfico, pero me siento muy agradecido. Voy a regresar a firmar todo lo que pueda”, comentó Tom Hardy.