Llegan celebridades a la MET Gala 2026

Las celebridades han comenzado a llegar al evento social más importante del año que se realiza en Nueva York . Bajo la temática, “La moda es arte” que rinde homenaje a la moda como forma de expresión artística, pero también al Costume Institute mismo, el instituto al cual se destinan los donativos recaudados con gala.

Aunque se esperan grandes outfits la edición de este 2026 ha generado polémica luego de que se anunciara que el jefe de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos son sus patrocinadores principales y copresidentes honorarios.

Los organizadores han sugerido que los invitados podrían “expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada”.

Cuerpos como lienzos, atuendos como esculturas y el canon de la historia del arte como inspiración, los invitados llegan para subir los escalones frontales, contra un telón de fondo verde y frondoso que recuerda a Monet.