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Moda y arte

Llegan celebridades a la MET Gala 2026

Atuendos como lienzos, esculturas y la historia del arte como inspiración, las celebridades llegan al evento más importante de la moda en Nueva York
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/05/2026 16:57
04/05/2026 16:57

Las celebridades han comenzado a llegar al evento social más importante del año que se realiza en Nueva York . Bajo la temática, “La moda es arte” que rinde homenaje a la moda como forma de expresión artística, pero también al Costume Institute mismo, el instituto al cual se destinan los donativos recaudados con gala.

Aunque se esperan grandes outfits la edición de este 2026 ha generado polémica luego de que se anunciara que el jefe de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos son sus patrocinadores principales y copresidentes honorarios.

Los organizadores han sugerido que los invitados podrían “expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada”.

Cuerpos como lienzos, atuendos como esculturas y el canon de la historia del arte como inspiración, los invitados llegan para subir los escalones frontales, contra un telón de fondo verde y frondoso que recuerda a Monet.

  • $!Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos and Anna Wintour.
    Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos and Anna Wintour.
  • $!Sabrina Harrison
    Sabrina Harrison
  • $!SZA
    SZA
  • $!Kim Kardashian
    Kim Kardashian
  • $!Gwendoline Christie
    Gwendoline Christie
  • $!Isha M. Ambani
    Isha M. Ambani
  • $!Lisa
    Lisa
  • $!Emma Chamberlain
    Emma Chamberlain ( Foto: X @2026MetGala)

El museo ha creó un entorno tipo jardín con flores colgantes románticas, barreras de setos verdes, macetas de lavanda y una alfombra que se asemeja a ladrillos cubiertos de musgo.

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