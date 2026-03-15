Llegan Juanes, Nacho Vegas, Cypress Hill y Lenny Kravitz al Vive Latino 2026

El Vive Latino 2026 logró reunir a 80 mil personas en su primer día de actividades, en una jornada el sonido del rock, hip hop y hasta la salsa se hicieron presentes en sus cinco escenarios. Miles de personas tenían un objetivo: brincar, cantar y bailar. Las actividades arrancaron con Marco Mares, cantante que a ritmo de pop y sonidos tropicales, como la bachata, deleitó a sus seguidores quienes corearon cada una de las canciones que interpretaba. Pelotas y banderas con el nombre del también compositor se hicieron presentes durante su set.

Marco Mares

Temas como “Dejarse querer”, “Aliens” con la compañía de Caloncho y “Digo que no, pero sí” a lado de Sabino, sonaron. La banda argentina, Enanitos Verdes subió al escenario principal para celebrar 30 años de carrera. El público entusiasta gritaba, brincaba y coreaba canciones como “Guitarras Blancas”, “La Muralla Verde” y el clásico “Lamento Boliviano”.

El cantante Nacho Vegas subió al escenario con un traje color mostaza. Acompañado de su banda, el originario de Asturias, interpretó temas como “Bravo”, “Fiu”, “Mi pequeña bestia”; que fue testigo de una pedida de matrimonio, y “Tiempos de Lobos”. En ese último el cantante mencionó. “Son tiempos de lobos. Tenemos que seguir resistiendo ¡Viva Palestina Libre!”, siendo el mensaje más político de este día de actividades. El Vive Latino se ha caracterizado por ser un evento abierto para distintos públicos, pero en los últimos años ha arriesgado al presentar artistas más pop. Juanes ha sido uno de ellos y volvió al festival para presentar algunos éxitos y un tema de su nuevo álbum Juanesteban. Durante su show interpretó canciones como “La camisa negra”, “Nada valgo sin tu amor”, “Mala gente” y hasta un espacio dedicado al rock en el que tocó junto a su banda “Paranoid” de Black Sabbath, banda del fallecido Ozzy Osbourne.

Juanes

B-Real y Sen Dogg pusieron el ambiente en uno de los escenarios del Vive y el sonido crudo del hip hop de la costa oeste se hizo presente. “México ¡Qué hubo!”, gritó Dogg antes de empezar a rapear. Aunque hubo algunas fallas en el audio en la parte inicial, ambos raperos no perdieron la energía y animaban al público mexicano a saltar y cantar temas como “Tequila Sunrise”, “Dr. Greenthumb” y “I Wanna Get High”, los últimos dos mezclándolos con sus versiones en español. Ver a Lenny Kravitz demostró su amor a México en cada oportunidad. Hablando en español para decir “Te amo” o igual para mostrar su agradecimiento por la asistencia a su set. “¡Bienvenidos a esta celebración! Significan mucho para mí”.